रिटायर्ड जवान से पौने सात लाख की ठगी

बल्लभगढ़ में एक रिटायर्ड आर्मी जवान ने फेसबुक पर शेयर ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर ठगों से करीब पोने सात लाख रुपये गंवा दिए। महिला द्वारा संपर्क करने पर अलग-अलग बैंक खातों में रुपये जमा किए गए। बाद में 13 लाख रुपये की और मांग पर पीड़ित को ठगी का शक हुआ, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

बल्लभगढ़, अशोक जैन। फेसबुक पर शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने रिटायर्ड आर्मी जवान से करीब पोने सात लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने व्हाट्सऐप के जरिए संपर्क कर अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा कराई। बाद में 13 लाख रुपये और मांगे जाने पर पीड़ित को ठगी का शक हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत आदर्श नगर, बल्लभगढ़ निवासी उपेंद्र सिंह ने साइबर थाना बल्लभगढ़ में शिकायत दी कि 7 जुलाई को फेसबुक पर शेयर निवेश का विज्ञापन देखकर उन्होंने उस पर क्लिक किया। इसके बाद अनन्या कुलकर्णी नाम की महिला ने व्हाट्सऐप पर संपर्क कर ट्रेडिंग में निवेश के लिए प्रेरित किया। महिला के कहने पर उन्होंने पहले 5 हजार, फिर 88 हजार और 50 हजार रुपये जमा किए।

धोखाधड़ी की राशि इसके बाद 20 जुलाई को महिला ने शेयर आवंटित होने की बात कहते हुए उसकी कीमत 6 लाख 54 हजार रुपये बताई और 5 लाख 33 हजार रुपये और जमा कराने को कहा। पीड़ित ने यह रकम भी आरटीजीएस के माध्यम से बताए गए खाते में भेज दी। इस तरह कुल 6 लाख 76 हजार रुपये ट्रांसफर हो गए।

पुलिस कार्रवाई इसके बाद ठगों ने 13 लाख रुपये और जमा कराने को कहा। इतनी बड़ी रकम की मांग पर उपेंद्र सिंह को शक हुआ और उन्होंने आगे पैसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने 8 अगस्त को साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर ई-जीरो एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मोबाइल नंबरों और बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है।