डिजिटल अरेस्ट- कोटा में नीट की तैयारी कर रहे बेटे को गैंगरेप केस में फंसाने का झांसा देकर पिता से 2.10 लाख रुपए ठगे
बलरामपुर में साइबर अपराधियों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र को जेल में डालने का भय दिखाकर उसके पिता से 2.10 लाख रुपये ठग लिए। जांच शुरू हो चुकी है और यह 'डिजिटल अरेस्ट' का पहला मामला है। पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई।
बलरामपुर, संवाददाता। साइबर अपराधियों ने राजस्थान के कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहे छात्र को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किए जाने का झांसा देकर उसके पिता से 2.10 लाख रुपये की ठगी कर ली। मामले में थाना गौरा चौराहा पुलिस ने अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ठगी की प्रक्रिया
बलरामपुर जिले में 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर यह पहला मामला सामने आया है। अपराधी अब तकनीक के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक दबाव का भी सहारा ले रहे हैं। गौरा चौराहा क्षेत्र के ग्राम कैलाशगढ़ सोनेची निवासी रंगीलाल यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनका बेटा अखिलेश यादव कोटा में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है। 30 जुलाई की दोपहर करीब एक बजे उनके व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को "इंस्पेक्टर विजय" बताते हुए कहा कि उनका बेटा एक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पकड़ा गया है। उसने दावा किया कि दो अन्य आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और अखिलेश भी पुलिस हिरासत में है। यदि तुरंत रुपये नहीं भेजे गए तो उसे जेल भेज दिया जाएगा।
पीड़ित का अनुभव
फोन पर साइबर ठग ने पूरी बातचीत इस तरह की कि रंगीलाल यादव घबरा गए। बातचीत के दौरान किसी युवक के रोने-बिलखने और "पापा... मुझे बचा लो" जैसी आवाज सुनाई गई, जिसे उन्होंने अपने बेटे की आवाज समझ लिया। इसके बाद ठग ने धमकी दी कि यदि उन्होंने किसी से बात की या बेटे से संपर्क करने की कोशिश की तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। बेटे की सुरक्षा की चिंता में रंगीलाल ने ठगों के बताए गए क्यूआर कोड और अलग-अलग बैंक खातों में कई किश्तों में कुल 2.10 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।
साइबर अपराध की पहचान
रुपये मिलने के बाद भी साइबर अपराधी लगातार और पैसे की मांग करते रहे। इससे रंगीलाल को संदेह हुआ। शाम करीब आठ बजे जब उन्होंने किसी तरह बेटे से संपर्क किया तो पता चला कि वह पूरी तरह सुरक्षित है और दिनभर कोचिंग में होने के कारण उसका मोबाइल बंद था। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे सुनियोजित साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं।
पीड़ित ने तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद थाना गौरा चौराहा में अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस अब बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, क्यूआर कोड और डिजिटल लेनदेन की जानकारी जुटाकर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार बलरामपुर जिले में 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर दर्ज हुआ यह पहला मामला है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि ठगों ने पीड़ित और उसके बेटे की जानकारी कहां से हासिल की और किन बैंक खातों के माध्यम से रकम निकाली गई।
डिजिटल अरेस्ट का तरीका
'डिजिटल अरेस्ट' साइबर अपराधियों द्वारा अपनाया गया एक नया ठगी का तरीका है। इसमें आरोपी खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर फोन या वीडियो कॉल करते हैं। किसी गंभीर अपराध में नाम आने, गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर पीड़ित को मानसिक दबाव में लिया जाता है और फिर पैसे ट्रांसफर कराने के लिए मजबूर किया जाता है। वास्तव में भारत में कोई भी जांच एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती।
विकास कुमार, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर ने बताया कि पुलिस अधिकारी या सरकारी एजेंसी किसी आपराधिक मामले में फोन पर रुपये जमा कराने के लिए नहीं कहती। यदि इस तरह की कॉल आए तो घबराएं नहीं, पहले संबंधित व्यक्ति से सीधे संपर्क करें। यदि संपर्क न हो तो तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दें।"
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