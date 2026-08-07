दो लोगों से नौ लाख से अधिक की साइबर ठगी

प्रयागराज, संवाददाता। साइबर ठगी के दो मामलों में ठगों ने दो लोगों से नौ लाख रुपये से अधिक की रकम हड़प ली। पीड़ितों ने कैंट और धूमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कैंट के अशोक नगर निवासी केएन मौर्या को ठगों ने पीएनजी बिल अपडेट कराने के नाम पर झांसा दिया। फोन कर गैस कनेक्शन कटने की बात कहते हुए 13 रुपये सर्विस चार्ज जमा करने के लिए लिंक भेजा गया। लिंक के जरिए भुगतान करने के दौरान उनके क्रेडिट कार्ड से 81 हजार नौ सौ रुपये की ऑनलाइन खरीदारी कर ली गई। वहीं, धूमनगंज के नीम सराय निवासी शिवांशु सिंह को ऑनलाइन निवेश में मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने आठ लाख सत्रह हजार 815 रुपये की ठगी कर ली।