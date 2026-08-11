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फेसबुक पर दोस्ती फिर निवेश का झांसा देकर 17.70 लाख की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर एक महिला ने अल्लापुर के श्याम किशोर से दुबई की कंपनी में निवेश के नाम पर 17.70 लाख रुपये की साइबर ठगी की। शुरुआत में छोटे निवेश पर मुनाफा देकर ठगी करने वालों ने फिर बड़ी रकम मांगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

फेसबुक पर दोस्ती फिर निवेश का झांसा देकर 17.70 लाख की ठगी

फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर पहले दोस्ती और फिर दुबई की कंपनी में निवेश के नाम पर अल्लापुर के एक व्यक्ति से 17.70 लाख रुपये की साइबर ठगी कर ली गई। शातिरों ने पहले छोटे निवेश पर मुनाफा देकर भरोसा जीता और फिर बड़ी रकम निवेश कराने के नाम पर ट्रांसफर कराए गए। साइबर क्राइम पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। अल्लापुर निवासी श्याम किशोर की तहरीर के मुताबिक, नौ जून को फेसबुक पर यशस्वी अभय नामक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद महिला ने व्हाट्सएप नंबर मांगा और बातचीत शुरू कर दी।

दो दिन बाद दूसरे व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क किया गया। आरोप है कि महिला ने खुद को दुबई की कंपनी से जुड़े होने की बात बताई और अपने पति पर धोखा देने और कंपनी का पैसा दूसरी महिला को देने की कहानी सुनाई। इसके बाद उसने अपने क्लासमेट दीपेश छाबड़ा का हवाला देते हुए डीजी सीएक्स प्लेटफार्म पर निवेश से अच्छा मुनाफा होने का झांसा दिया। शुरुआत में 16 से 23 जून को दो हजार और तीन हजार रुपये निवेश किए। दोनों बार उसे मुनाफा मिला। इसके बाद सात जुलाई से 13 जुलाई के बीच पांच अलग-अलग किस्त में 17.70 लाख रुपये दो बैंक खातों से ट्रांजेक्शन कराया।

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