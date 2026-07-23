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गूगल पर टोल फ्री नंबर सर्च करना पड़ा भारी, साइबर ठग कर रहे जेब खाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ। साइबर ठग अब गूगल पर कंपनियों के फर्जी कस्टमर केयर नंबर डालकर लोगों को ठग रहे हैं। रोजाना 15-20 मामले साइबर सेल में आ रहे हैं। ठग लोग केवाईसी, रिफंड और लोन के नाम पर डराते हैं और रिमोट ऐप डाउनलोड कराकर पूरा नियंत्रण ले लेते हैं। इससे लोग लाखों रुपये गंवा रहे हैं।

गूगल पर टोल फ्री नंबर सर्च करना पड़ा भारी, साइबर ठग कर रहे जेब खाली

पुन: - नकली कस्टमर केयर नंबर से ठगी का नया ट्रेंड, साइबर ठग भर रहे अपनी जेब

ये भी पढ़ें:फर्जी लिंक से ठगी के मामले में पुलिस को मिला कॉलर का नम्बर

- एडीसीपी किरन यादव बोलीं- नंबर हमेशा आधिकारिक स्रोत से ही लें

लखनऊ। सुनील तिवारी

गूगल पर कंपनियों का टोल फ्री नंबर सर्च कर कस्टमर केयर से बात करना अब लोगों को महंगा पड़ रहा है। साइबर ठग गूगल सर्च में कंपनियों के नाम से फर्जी कस्टमर केयर नंबर डालकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। जरा सी असावधानी में लोग लाखों रुपये गंवा चुके हैं। साइबर सेल के पास रोजाना औसतन 15-20 ऐसे मामले शिकायत के रूप में पहुंच रहे हैं।

ठगों का तरीका

दरअसल जब कोई व्यक्ति बैंक, बीमा कंपनी, ई-कॉमर्स, गैस एजेंसी या मोबाइल कंपनी का टोल फ्री नंबर गूगल पर सर्च करता है तो रिजल्ट में सबसे ऊपर स्पॉन्सर्ड लिंक और नकली वेबसाइटें दिखाई देती हैं। ठग एसईओ और गूगल विज्ञापन के जरिए अपने फर्जी नंबर को टॉप पर रैंक कराते हैं। पीड़ित जैसे ही उस नंबर पर कॉल करता है, सामने वाला खुद को कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी बताकर विश्वास जीत लेता है।

केवाईसी, रिफंड और लोन के नाम पर लगता है ठगी का जाल

ठग पहले कॉलर की समस्या सुनते हैं। फिर खाता बंद होने, केवाईसी अपडेट न होने, रिफंड अटकने या लोन पास कराने के नाम पर डराते हैं। इसके बाद एनीडेस्क, टीमव्यूअर, क्विक सपोर्ट जैसे रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड कराकर मोबाइल का पूरा नियंत्रण अपने पास ले लेते हैं। इसके बाद ओटीपी, डेबिट-क्रेडिट कार्ड की जानकारी और यूपीआई पिन लेकर कुछ ही मिनटों में खाता खाली कर देते हैं। कई बार ठग व्हाट्सएप पर फर्जी लिंक भेजते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही बैंक डिटेल और पासवर्ड चोरी हो जाते हैं।

फर्जी कॉल सेंटर और वेबसाइट चला रहे हैं संगठित गिरोह

जांच में सामने आया है कि ये गिरोह अलग-अलग शहरों में छोटे-छोटे कॉल सेंटर चलाते हैं। ये रोजाना हजारों रुपये गूगल विज्ञापन पर खर्च करते हैं ताकि उनका नंबर सबसे ऊपर दिखे। पुलिस ने 30 जून को फर्जी कॉल सेंटर से 119 लोगों को पकड़ा था। इसके आलवा तीन आरोपियों को पुलिस ने झारखंड से पकड़ा था। पुलिस को कॉल सेंटर से बड़ी मात्रा में लैबटॉब, मोबाइल समेत कई चीजें मिली थी। ठग अक्सर यूपीआई आईडी और क्रिप्टो वॉलेट के जरिए पैसा तुरंत दूसरे खातों में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे रिकवरी मुश्किल हो जाती है। साइबर टीम ने अब तक 40 से अधिक फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज भी चिन्हित किए हैं।

ठगी होने पर तुरंत करें ये काम

साइबर पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अगर किसी के साथ ठगी हो जाए तो घबराएं नहीं। तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें और नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही बैंक को सूचित कर कार्ड और नेटबैंकिंग ब्लॉक कराएं। पुलिस ने गूगल और अन्य सर्च इंजनों से ऐसे फर्जी विज्ञापनों को हटाने के लिए पत्र भी लिखा है। इसके साथ ही स्कूल-कॉलेज और आरडब्ल्यूए में साइबर जागरूकता अभियान चलाने की योजना है। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता ही बचाव है। गूगल पर दिखने वाले पहले नंबर पर आंख बंद करके भरोसा न करें और किसी भी लिंक या ऐप को डाउनलोड करने से पहले दो बार सोचें।

एडीसीपी क्राइम किरन यादव ने बताया कि लोग सुविधा के लिए गूगल सर्च पर भरोसा कर तुरंत कॉल कर देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। किसी भी कंपनी का टोल फ्री नंबर हमेशा उसकी आधिकारिक वेबसाइट, बिल, पासबुक या कंपनी के अधिकृत ऐप से ही लें। कोई भी बैंक या कंपनी फोन पर ओटीपी, सीवीवी, पिन या रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहती। अगर कोई दबाव बनाए तो तुरंत कॉल काट दें और इसकी सूचना दें।

अधिकांश पूछे जाने वाले प्रश्न

लोगों को ठगी से कैसे बचना चाहिए?
लोगों को गूगल पर पहले नंबर पर दिखाई देने वाले नंबरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और आधिकारिक स्रोत से ही कस्टमर केयर नंबर लेना चाहिए।

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