क्रेडिट कार्ड का झांसा देकर साइबर ठगी, लिंक खोलते ही 82 हजार रुपये उड़ाए

क्रेडिट कार्ड का झांसा देकर साइबर ठगी, लिंक खोलते ही 82 हजार रुपये उड़ाए
क्रेडिट कार्ड बनवाने का झांसा देकर एक युवक से 82,138 रुपये की ठगी हुई। ठग ने लिंक भेजकर युवक के चार बैंकों के क्रेडिट कार्ड से रुपये निकाल लिए। युवक ने बैंकों से कार्ड ब्लॉक करवाए और पुलिस में रिपोर्ट दी। पुलिस जांच कर रही है और साइबर ठग की पहचान के प्रयास कर रही है।
क्रेडिट कार्ड बनवाने का झांसा देकर साइबर ठग ने एक युवक से 82,138 रुपये की ठगी कर ली। ठग के भेजे गए लिंक पर क्लिक करते ही युवक के चार अलग-अलग बैंकों के क्रेडिट कार्डों से रुपये कट गए। पीड़ित ने तत्काल सभी कार्ड ब्लॉक कराए और पुलिस को सूचना दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर निवासी आदित्य पाल वर्तमान में अजीतमल क्षेत्र स्थित अनंतराम टोल प्लाजा पर कर्मचारी हैं। वह परिवार के साथ फूटाकुआ में किराये के मकान में रहते हैं।
आदित्य ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 24 जून को उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया। उसने बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाने का झांसा देते हुए कई आकर्षक सुविधाओं की जानकारी दी। बातचीत के दौरान आरोपी ने उनके मोबाइल पर एक लिंक भेजा और उसे खोलने के लिए कहा। पीड़ित के अनुसार, लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल पर लगातार लेनदेन के संदेश आने लगे। कुछ ही देर में चार अलग-अलग बैंकों के उनके क्रेडिट कार्डों से कुल 82,138 रुपये निकाल लिए गए। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने तुरंत संबंधित बैंकों से संपर्क कर सभी क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराए और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद कोतवाली पहुंचकर लिखित तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर साइबर ठगी की जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल की मदद से आरोपित की पहचान और धनराशि के ट्रांजेक्शन की जानकारी जुटाई जा रही है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद राजपूत ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और साइबर अपराधियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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