मजदूर को किया डिजिटल अरेस्ट, 15 सौ ठगे
एक मजदूर को डेटिंग एप पर अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए साइबर ठगों ने उसे वीडियो कॉल के जरिए डरा कर 15 सौ रुपए की मांग की। पीड़ित ने पहले 15 सौ रुपए ऑनलाइन भेजे, लेकिन बाद में ठगों ने फिर से पैसे मांगे। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं हुई।
साइबर फ्रॉड ठगों ने एक मजदूर को डेटिंग एप पर अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए डिजिटल अरेस्ट कर लिया। आरोपियों ने पुलिस अधिकारी बनकर 45सौ रुपए की डिमांड की।। जिस पर कार्रवाई के डर से मजदूर ने 15 सौ रुपए ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। नहटौर के ग्राम हरपुर निवासी एक व्यक्ति के पास कॉलकर्ता ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया। उन्होंने युवक को डराते हुए कहा कि उसके द्वारा डेटिंग एप पर महिलाओं के प्रति अश्लील टिप्पणियां की गई है और इसके लिए उसे और उसके पिता को जेल भेजा जाएगा। पीड़ित युवक के अनुसार आरोपियों ने उसे वीडियो कॉल करते हुए डिजिटल अरेस्ट कर लिया।
उन्होंने धमकाते हुए कहा कि वह पुलिस टीम भेज कर सभी को गिरफ्तार कर लेंगे। युवक का दावा है की वीडियो कॉल के दौरान सभी पुलिस की वर्दी में थे साथ ही पीछे से गाड़ी के सायरन की भी आवाज आ रही थी। पीड़ित युवक ने घबराते हुए मामले को समाप्त करने की मांग की। जिस पर वीडियो कॉल करने वाले द्वारा आरोपियों द्वारा 45सौ रुपए की डिमांड की गई। युवक द्वारा अपनी आर्थिक हालात का हवाला दिया गया। जिस पर आरोपियों ने उसे वीडियो कॉल के जरिए कान पड़कर माफी मांगने और तुरंत पैसे भेजना का आदेश दिया। जिस पर पीड़ित द्वारा पंद्रह सौ उनके द्वारा भेजे गए ऑनलाइन बारकोड पर भेज दिये। व्यक्ति का आरोप है कि उसके बाद भी कॉल आई और वह अतिरिक्त पैसों की डिमांड करने लगे। पीड़ित द्वारा मामले की शिकायत पुलिस से की गई। आरोपी की पुलिस द्वारा मामले में अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें