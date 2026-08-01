ऋण दिलाने के बहाने सवा तीन लाख रुपये की ठगी

बल्लभगढ़,अशेाक जैन बजाज फाइनेंस का अधिकारी बनकर तीन लाख 50 हजार रुपये का ऋण

बल्लभगढ़,अशेाक जैन बजाज फाइनेंस का अधिकारी बनकर तीन लाख 50 हजार रुपये का ऋण दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से तीन लाख 24 हजार 250 रुपये की साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है। साइबर अपराध थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया है।

घटना का विवरण गांव प्रहलादपुर माजरा डीग निवासी इन्द्राज सिंह ने बताया कि 9 मई 2026 को एक व्यक्ति ने उन्हें दूरभाष पर स्वयं को बजाज फाइनेंस का वरिष्ठ अधिकारी बताते हुए ऋण स्वीकृत होने की बात कही। इसके बाद प्रक्रिया शुल्क जमा कराने के लिए कहा गया।आरोपी ने बाद में सुरक्षा शुल्क, भारतीय रिजर्व बैंक का कर, बचत खाते को चालू खाते में बदलने, हस्ताक्षर सत्यापन तथा अन्य बहाने बनाकर कई किश्तों में अलग-अलग बैंक खातों में रुपये जमा करवा लिए। पीड़ित ने अपने साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों के खातों से भी भुगतान किया। इस प्रकार कुल तीन लाख 24 हजार 250 रुपये ठग लिए गए।

शिकायत और पुलिस कार्रवाई जब काफी समय बाद भी ऋण की राशि नहीं मिली और आरोपी लगातार नए भुगतान की मांग करता रहा, तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय साइबर सहायता संख्या 1930 पर शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत की जांच में मामला सही पाए जाने पर साइबर अपराध थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने शुक्रवार को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस अब बैंक खातों, लेन-देन के विवरण, दूरभाष नंबरों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।