Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीमा कंपनी का एजेंट बनकर 10 लाख ठगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

वाराणसी में बीमा धारक से साइबर ठगों ने 10.14 लाख रुपये की ठगी की। ठगों ने खुद को बीमा कंपनी का एजेंट बताकर फोन किया और पॉलिसी अपडेट, बोनस दिलाने और रिफंड का झांसा दिया। पुलिस ने साइबर थाने में मामला दर्ज किया है।

बीमा कंपनी का एजेंट बनकर 10 लाख ठगे

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बखरिया (लोहता) निवासी बीमा धारक से साइबर ठगों ने 10.14 लाख रुपये की ठगी कर ली। लैप्स हो चुके मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को अपडेट कराने, बोनस दिलाने और रिफंड कराने का झांसा देकर ठगी की गई। ठगों ने बीमा कंपनी का एजेंट बनकर फोन किया था। प्रकरण में साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है। हेमंत मौर्य ने पुलिस को बताया कि उनका बैंक बचत खाता हरहुआ स्थित एक्सिस बैंक की वाजिदपुर शाखा में है। उनकी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की एक पॉलिसी लैप्स हो चुकी थी। इसी बीच अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को इंश्योरेंस कंपनी का प्रतिनिधि बताया।

पॉलिसी को दोबारा अपडेट कराने, बोनस दिलाने और रिफंड की रकम वापस कराने का भरोसा दिलाया। बातचीत के दौरान उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया। इसके बाद पॉलिसी से संबंधित प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर अलग-अलग माध्यमों से रकम जमा कराई। पीड़ित को जब तक पूरे मामले की जानकारी होती तब तक आरोपियों ने उनसे कुल करीब 10 लाख 14 हजार रुपये की ठगी कर ली।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।