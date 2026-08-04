बीमा कंपनी का एजेंट बनकर 10 लाख ठगे
वाराणसी में बीमा धारक से साइबर ठगों ने 10.14 लाख रुपये की ठगी की। ठगों ने खुद को बीमा कंपनी का एजेंट बताकर फोन किया और पॉलिसी अपडेट, बोनस दिलाने और रिफंड का झांसा दिया। पुलिस ने साइबर थाने में मामला दर्ज किया है।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बखरिया (लोहता) निवासी बीमा धारक से साइबर ठगों ने 10.14 लाख रुपये की ठगी कर ली। लैप्स हो चुके मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को अपडेट कराने, बोनस दिलाने और रिफंड कराने का झांसा देकर ठगी की गई। ठगों ने बीमा कंपनी का एजेंट बनकर फोन किया था। प्रकरण में साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है। हेमंत मौर्य ने पुलिस को बताया कि उनका बैंक बचत खाता हरहुआ स्थित एक्सिस बैंक की वाजिदपुर शाखा में है। उनकी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की एक पॉलिसी लैप्स हो चुकी थी। इसी बीच अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को इंश्योरेंस कंपनी का प्रतिनिधि बताया।
पॉलिसी को दोबारा अपडेट कराने, बोनस दिलाने और रिफंड की रकम वापस कराने का भरोसा दिलाया। बातचीत के दौरान उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया। इसके बाद पॉलिसी से संबंधित प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर अलग-अलग माध्यमों से रकम जमा कराई। पीड़ित को जब तक पूरे मामले की जानकारी होती तब तक आरोपियों ने उनसे कुल करीब 10 लाख 14 हजार रुपये की ठगी कर ली।
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