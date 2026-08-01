शातिरों ने बेटे को हिरासत में लेने की कह पिता से की 2.24 लाख की ठगी
शातिरों ने बेटे को हिरासत में लेने की कह पिता से की 2.24 लाख की ठगीशातिरों ने बेटे को हिरासत में लेने की कह पिता से की 2.24 लाख की ठगी
मथुरा में भी डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर ठगी की है। पुलिस अधिकारी बन बेटे को हिरासत में लेने की कहकर पिता से 2.24 लाख रुपये की साइबर ठगी की है। ठगी की जानकारी होने पर पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। हाईवे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।कर्मयोगी गांव नवादा अड़ूंकी, हाइवे निवासी रामप्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में अवगत कराया कि छह जून को सुबह उनके व्हाट्सएप पर कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि उनका छोटा बेटा गंभीर आपराधिक मामले में पुलिस हिरासत में है।
उसने पीड़ित को मानसिक दबाव में लेते हुए बेटे को छुड़ाने के नाम पर तुरंत रुपये भेजने की मांग की। बेटे के भविष्य की चिंता करते हुए परेशान पिता ने पहले क्यूआर कोड के माध्यम से 24 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। आरोप है कि बाद में आरोपी के दबाव बनाने पर बैंक खाते में आरटीजीएस के जरिए दो लाख रुपये डलवा लिये। तभी वहां आये बड़े बेटे के जरिए छोटे बेटे से संपर्क किया, तो पता चला कि वह पूरी तरह सुरक्षित है और ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था। खुद के साथ ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित की तहरीर पर हाईवे पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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