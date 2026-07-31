बिना ओटीपी, बिना लिंक, बिना कॉल - फिर भी लखनऊ में दो खातों से उड़े लाखों रुपये

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साइबर ठगी के दो मामले सामने आए हैं,जिनमें पीड़ितों ने न तो कोई संदिग्ध लिंक क्लिक किया, न किसी कॉल का जवाब दिया और न ही ओटीपी साझा किया फिर भी उनके बैंक खातों से लाखों रुपये गायब हो गए। पहला मामला पीजीआई क्षेत्र के पिपरौली साउथ सिटी का है, जहां रहने वाले महेश कुमार के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खाते से करीब 5.40 लाख रुपये उड़ गए। सोमवार रात करीब 9:52 बजे उनके मोबाइल पर लगातार पैसे कटने के मैसेज आने लगे और चंद मिनटों में कई ट्रांजेक्शन के जरिए पूरी रकम निकल गई। घबराए महेश ने तुरंत नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 और साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई, फिर पीजीआई थाने पहुंचकर तहरीर दी。