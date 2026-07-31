बिना ओटीपी, बिना लिंक, बिना कॉल - फिर भी लखनऊ में दो खातों से उड़े लाखों रुपये
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साइबर ठगी के दो मामले सामने आए हैं। पीड़ितों ने न तो कोई संदिग्ध लिंक क्लिक किया, न ओटीपी साझा किया और फिर भी उनके खातों से लाखों रुपये गायब हो गए। पुलिस ने अज्ञात साइबर जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साइबर ठगी के दो मामले सामने आए हैं,जिनमें पीड़ितों ने न तो कोई संदिग्ध लिंक क्लिक किया, न किसी कॉल का जवाब दिया और न ही ओटीपी साझा किया फिर भी उनके बैंक खातों से लाखों रुपये गायब हो गए। पहला मामला पीजीआई क्षेत्र के पिपरौली साउथ सिटी का है, जहां रहने वाले महेश कुमार के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खाते से करीब 5.40 लाख रुपये उड़ गए। सोमवार रात करीब 9:52 बजे उनके मोबाइल पर लगातार पैसे कटने के मैसेज आने लगे और चंद मिनटों में कई ट्रांजेक्शन के जरिए पूरी रकम निकल गई। घबराए महेश ने तुरंत नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 और साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई, फिर पीजीआई थाने पहुंचकर तहरीर दी。
दूसरा मामला
दूसरा मामला सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र का है, जहां मुजफ्फरनगर के घुसवल निवासी मोनू राजपूत, जिनका इंडियन बैंक की अहिमामऊ शाखा में खाता है, को 27 जुलाई सुबह 11:04 बजे 79,999 रुपये निकलने का मैसेज मिला। उन्होंने भी न कोई ओटीपी शेयर किया और न कोई बैंक डिटेल किसी को दी। मैसेज देखते ही उन्होंने बैंक से संपर्क किया और सुशांत गोल्फ सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई。
पुलिस की कार्रवाई
दोनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात साइबर जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बिना किसी गोपनीय जानकारी साझा किए आखिर खातों से रकम कैसे निकाली गई। इस काम में साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है।
प्रश्न और उत्तर
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