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तिलैया थाना के पीछे से हेलीकॉप्टर यात्रा बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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आरोपी की पहचान मुन्ना पासवान के रूप में हुई है। उसके पिता का नाम विनोद पासवान है। वह बिहार के नालंदा जिले के कतरीसराय के बरीद का रहनेवाला है। आरोपी

तिलैया थाना के पीछे से हेलीकॉप्टर यात्रा बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार

कोडरमा, हिन्दुस्तान टीम। कोडरमा जिले के तिलैया थाना के पीछे से हेलीकॉप्टर यात्रा बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर को पटना साइबर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात की तिलैया पुलिस को इस अपराधी के बारे में कोई इनपुट तक नहीं मिल सकी। आरोपी की पहचान मुन्ना पासवान के रूप में हुई है। उसके पिता का नाम विनोद पासवान है। वह बिहार के नालंदा जिले के कतरीसराय के बरीद का रहनेवाला है। आरोपी फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को हेलीकॉप्टर बुकिंग पोर्टल का झांसा देता था और कम पैसे का झांसा देकर ऑनलाइन भुगतान कराकर लाखों रुपये की ठगी करता था。

आरोपी की पहचान

पटना से पहुंची साइबर पुलिस के अनुसार, आरोपी ने ऐसी वेबसाइटें तैयार की थीं, जो देखने में सरकारी या अधिकृत हेलीकॉप्टर बुकिंग पोर्टल जैसी प्रतीत होती थीं। श्रद्धालु इन वेबसाइटों पर यात्रा बुक करने के लिए भुगतान कर देते थे, लेकिन न तो उन्हें वैध टिकट मिलता था और न ही कोई सेवा उपलब्ध कराई जाती थी। इस तरह आरोपी लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम देता था।

तथ्य और जानकारी

आरोपी से उसके बैंक खातों, मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है।

विशेषज्ञ की सलाह

साइबर विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी धार्मिक यात्रा या हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग केवल आधिकारिक और सत्यापित वेबसाइटों के माध्यम से ही करें। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से प्राप्त संदिग्ध लिंक पर बिना पुष्टि के भुगतान करने से बचें। किसी भी वेबसाइट की प्रामाणिकता की जांच करने के बाद ही ऑनलाइन लेन-देन करें।

सामान्य प्रश्न

मुन्ना पासवान कहाँ का रहने वाला है?
मुन्ना पासवान बिहार के नालंदा जिले के कतरीसराय के बरीद का रहनेवाला है।

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