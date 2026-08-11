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कंपनी का जीएसटी पहचान चोरी कर 9.32 करोड़ का साइबर फ्रॉड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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-निदेशक ने वित्त मंत्रालय में की शिकायत, जीएसटी पहचान चोरी का जिले का पहला मामलानी का सॉफ्टवेयर हैक कर जीएसटी पहचान की चोरी के जरिए 9.32 करोड़ रुपये क

कंपनी का जीएसटी पहचान चोरी कर 9.32 करोड़ का साइबर फ्रॉड

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले की एक कंपनी का सॉफ्टवेयर हैक कर जीएसटी पहचान की चोरी करके 9.32 करोड़ रुपये का साइबर फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने कंपनी के जीएसटी पोर्टल में सेंध लगाकर मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी बदल दिया और करीब 9.32 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग और टैक्स इनवॉइस जारी कर दिया। कंपनी के निदेशक संजीव कुमार जायसवाल ने वित्त मंत्रालय में शिकायत की है। अब पूरे प्रकरण की जांच सीओ गोरखनाथ को सौंपी गई है। जीएसटी पहचान की चोरी का गोरखपुर में संभवतया पहला मामला है। गुलरिहा के भटहट निवासी संजीव जायसवाल के मुताबिक, वह हाईवे रनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक हैं। कंपनी का पंजीकृत पता 164, भटहट, थाना गुलरिहा है। आरोप है कि करीब दो माह पहले अज्ञात साइबर अपराधियों ने कंपनी के जीएसटी पोर्टल में अनधिकृत तरीके से प्रवेश कर पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी बदल दी। इसकी जानकारी कंपनी को नहीं थी। 13 मई 2026 को मोबाइल नंबर दोबारा जीएसटी पोर्टल पर अपडेट होने के बाद कंपनी के निदेशक ने पोर्टल पर विवरण देखा तो उनके होश उड़ गए। कंपनी के जीएसटीआईएन पर 9 करोड़ 32 लाख 8 हजार 966 रुपये का टर्नओवर और बिलिंग प्रदर्शित हो रही थी। निदेशक का कहना है कि कंपनी का इस बिलिंग से कोई लेना-देना नहीं है। कंपनी ने न तो ये बिल जारी किए और न ही संबंधित किसी व्यक्ति या संस्था को माल अथवा सेवा उपलब्ध कराई। न ही इस लेन-देन के एवज में कंपनी को कोई भुगतान मिला।

जीएसटी पहचान चोरी कर बड़े हेरफेर की आशंका

निदेशक ने इसे जीएसटी पहचान चोरी, फर्जी बिलिंग और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़ा गंभीर आर्थिक अपराध बताया है। उन्होंने आशंका जताई है कि फर्जी चालानों के आधार पर अन्य संस्थाओं ने आईटीसी का लाभ लिया हो सकता है, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने की संभावना है। उन्होंने आशंका जाहिर किया कि इस तरह से कई कंपनियों से ऐसा हो सकता है। उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज कर पूरे नेटवर्क की जांच की मांग की है।

दो कंपनी का सॉफ्टवेयर हैक कर मांगी थी फिरौती

जिले में जीएसटी पहचान चोरी मामले के पहले सॉफ्टवेयर हैक करके दो कंपनियों से फिरौती मांगने की घटना हो चुकी है। एक जून 2025 रायरायका मार्केटिंग और गौरी ट्रेडिंग के सर्वर को साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया था। हैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी में भारी रकम की फिरौती मांगी और धमकी दी कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो सर्वर को नष्ट कर दिया जाएगा। इस साइबर हमले की वजह से दोनों कंपनियों का कामकाज दो दिनों तक प्रभावित रहा। साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की थी, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिल सकी थी।

क्या होता है जीएसटी पहचान चोरी

जीएसटी पहचान चोरी का मतलब है, किसी व्यक्ति या कंपनी के जीएसटीआईइन, लॉगिन, मोबाइल नंबर, ई-मेल या अन्य जीएसटी विवरण पर अवैध कब्जा कर उसका इस्तेमाल करना। इसके जरिए अपराधी फर्जी बिल बना सकते हैं। इनवॉइस जारी कर सकते हैं या फर्जी कंपनियों के लेनदेन में आपकी जीएसटी पहचान का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ऐसे करें बचाव

- जीएसटी पोर्टल का पासवर्ड मजबूत रखें और किसी से साझा न करें।

- जीएसटी से जुड़े मोबाइल नंबर और ई-मेल पर नजर रखें। कोई बदलाव दिखे तो तुरंत जीएसटी विभाग और साइबर पुलिस को सूचित करें।

- समय-समय पर जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर रिटर्न, इनवॉइस और टैक्स देनदारी जांचते रहें।

- अनजान लिंक, ई-मेल या व्हाट्सऐप संदेश से जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन न करें।

- कंपनी के कंप्यूटर में एंटीवायरस और सुरक्षा अपडेट नियमित रूप से रखें।

- कंपनी के अकाउंटिंग/जीएसटी सॉफ्टवेयर में अलग-अलग यूजर आईडी और सीमित एक्सेस रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जीएसटी पहचान चोरी का मतलब क्या है?
जीएसटी पहचान चोरी का मतलब है, किसी व्यक्ति या कंपनी के जीएसटीआईइन, लॉगिन, मोबाइल नंबर, ई-मेल या अन्य जीएसटी विवरण पर अवैध कब्जा कर उसका इस्तेमाल करना।
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