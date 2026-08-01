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फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 17 लाख की ठगी

By Rajan Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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फॉरेक्स ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर द्वारका में रहने वाले एक कारोबारी के साथ 17.30 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। मामले में द्वारका साइबर थाना पुलिस ने तीन महिलाओं सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 17 लाख की ठगी

फॉरेक्स ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर द्वारका में रहने वाले एक कारोबारी के साथ 17.30 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। मामले में द्वारका साइबर थाना पुलिस ने तीन महिलाओं सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पीड़ित का विवरण

पीड़ित सुनील कुमार पटनायक अपने परिवार के साथ राजापुरी स्थित भारत विहार इलाके में रहता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जनवरी 2026 में उनके पास रिषिका नाम की महिला का व्हाट्सएप कॉल आया। उसने खुद को शेयर और फॉरेक्स ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताते हुए अधिक मुनाफे का भरोसा दिलाया। उसने पीड़ित से 1stepmarkets.com और MetaTrader5 प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग शुरू करवाई। शुरुआत में कुछ मुनाफा दिखाकर भरोसा जीत लिया गया और अलग-अलग खातों में निवेश के लिए अलग अलग समय में 17.30 लाख रुपए जमा करावा लिए। पीड़ित ने बताया कि उसके बाद मेघा सिंह और श्रेया नाम की दो अन्य महिलाओं ने भी उससे संपर्क किया और खुद को फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सपर्ट बताकर अलग-अलग मुनाफे वाले ट्रेड कराने लगे। तीनों आरोपी लाभ का 25 से 40 प्रतिशत हिस्सा लेने की बात कहते रहे। पीड़ित ने अपने निवेश के फायदे में से शुरुआती चरण में 10 डॉलर की निकासी सफल होने से पीड़ित को प्लेटफॉर्म पर भरोसा हो गया। इसके बाद जब पीड़ित ने 5,000 डॉलर निकालने की कोशिश की तो रकम खाते में नहीं आई। कभी बैंक अवकाश तो कभी तकनीकी कारण बताकर निकासी टाल दी। कुछ समय बाद वेबसाइट बंद हो गई और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने भी काम करना बंद कर गया।

नए लिंक से फिर झांसा

पीड़ित का आरोप है कि एक बार ठगी के बाद आरोपियों ने एक नए लिंक और नए बैंक खाते के जरिए दोबारा निवेश कर नुकसान की भरपाई कराने का झांसा दिया। तब पीड़ित को अपने साथ साइबर ठगी होने का अहसास हुआ। जिसके बाद उसने पुलिस को अपने साथ हुई ठगी की शिकायत दी।

सामान्य प्रश्न

इस ठगी के शिकार व्यक्ति का नाम क्या है?
पीड़ित का नाम सुनील कुमार पटनायक है।

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Rajan Sharma

लेखक के बारे में

Rajan Sharma

शॉर्ट बायो : राजन शर्मा पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में अपराध टीम में कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
राजन शर्मा को पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अपराध टीम का हिस्सा हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कई ब्रेकिंग खबरें की हैं।


करियर का सफर (टीवी से प्रिंट पत्रकारिता)
राजन शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई जी न्यूज और जन संदेश दिल्ली के बाद प्रिंट पत्रकारिता में आए। उन्होंने प्रमुख हिंदी अखबार हरि भूमि, विराट वैभव, नवोदय टाइम्स, दैनिक भास्कर में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।उन्हें अपराध और स्वास्थ्य से जुड़ी कवरेज के लिए जाना जाता है। मौजूदा समय में वह अपराध टीम का प्रमुख हिस्सा हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।


विशेषज्ञता
अपराध, राजनीति, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों में विशेषज्ञता है।

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