फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 17 लाख की ठगी

पीड़ित का विवरण

पीड़ित सुनील कुमार पटनायक अपने परिवार के साथ राजापुरी स्थित भारत विहार इलाके में रहता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जनवरी 2026 में उनके पास रिषिका नाम की महिला का व्हाट्सएप कॉल आया। उसने खुद को शेयर और फॉरेक्स ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताते हुए अधिक मुनाफे का भरोसा दिलाया। उसने पीड़ित से 1stepmarkets.com और MetaTrader5 प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग शुरू करवाई। शुरुआत में कुछ मुनाफा दिखाकर भरोसा जीत लिया गया और अलग-अलग खातों में निवेश के लिए अलग अलग समय में 17.30 लाख रुपए जमा करावा लिए। पीड़ित ने बताया कि उसके बाद मेघा सिंह और श्रेया नाम की दो अन्य महिलाओं ने भी उससे संपर्क किया और खुद को फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सपर्ट बताकर अलग-अलग मुनाफे वाले ट्रेड कराने लगे। तीनों आरोपी लाभ का 25 से 40 प्रतिशत हिस्सा लेने की बात कहते रहे। पीड़ित ने अपने निवेश के फायदे में से शुरुआती चरण में 10 डॉलर की निकासी सफल होने से पीड़ित को प्लेटफॉर्म पर भरोसा हो गया। इसके बाद जब पीड़ित ने 5,000 डॉलर निकालने की कोशिश की तो रकम खाते में नहीं आई। कभी बैंक अवकाश तो कभी तकनीकी कारण बताकर निकासी टाल दी। कुछ समय बाद वेबसाइट बंद हो गई और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने भी काम करना बंद कर गया।