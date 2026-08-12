पांच नाबालिगों के नाम सिम लेकर मुंबई में बड़ी ठगी

धनबाद, मुख्य संवाददाता। धनसार थाना क्षेत्र में बहला-फुसलाकर नाबालिगों के नाम पर सिम कार्ड जारी कराया और उन सिम के जरिए मुंबई में साइबर ठगी की गई। 17 वर्षीय आनंद कुमार ने मंगलवार को धनसार में बैंक मोड़ तिवारी प्लाजा निवासी अंश पांडेय तथा टुंडी संग्रामडीह निवासी विवेक मंडल और उसके भाई विनय मंडल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आनंद कुमार ने पुलिस को बताया कि विवेक मंडल और उसका भाई विनय मंडल कस्टमर सर्विस प्वाइंट चलाते हैं। आरोप है कि तीनों आरोपी भोले-भाले लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड में हेरफेर करते हैं। इसके बाद तिवारी प्लाजा निवासी अंश पांडेय के साथ मिलकर नाबालिगों के नाम पर धोखे से सिम निकालते हैं और उससे साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं।