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पांच नाबालिगों के नाम सिम लेकर मुंबई में बड़ी ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में नाबालिगों के नाम पर सिम कार्ड जारी कर मुंबई में साइबर ठगी की गई। 17 वर्षीय आनंद कुमार ने आरोप लगाया है कि तीन युवकों ने लोगों के पहचान पत्रों का गलत इस्तेमाल करते हुए सिम निकाले और साइबर क्राइम में लिप्त हुए। अन्य चार नाबालिगों को भी इसी तरह की नोटिस मिली हैं।

पांच नाबालिगों के नाम सिम लेकर मुंबई में बड़ी ठगी

धनबाद, मुख्य संवाददाता। धनसार थाना क्षेत्र में बहला-फुसलाकर नाबालिगों के नाम पर सिम कार्ड जारी कराया और उन सिम के जरिए मुंबई में साइबर ठगी की गई। 17 वर्षीय आनंद कुमार ने मंगलवार को धनसार में बैंक मोड़ तिवारी प्लाजा निवासी अंश पांडेय तथा टुंडी संग्रामडीह निवासी विवेक मंडल और उसके भाई विनय मंडल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आनंद कुमार ने पुलिस को बताया कि विवेक मंडल और उसका भाई विनय मंडल कस्टमर सर्विस प्वाइंट चलाते हैं। आरोप है कि तीनों आरोपी भोले-भाले लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड में हेरफेर करते हैं। इसके बाद तिवारी प्लाजा निवासी अंश पांडेय के साथ मिलकर नाबालिगों के नाम पर धोखे से सिम निकालते हैं और उससे साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं।

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आरोपियों ने कृष्णा गोस्वामी (16 वर्ष), हेमु कुमार दास (16 वर्ष), सुमित कुमार (15 वर्ष) और रितिक कुमार (16 वर्ष) के नाम से भी जोड़ाफाटक, हावड़ा मोटर और रांगाटांड़ से सिम लिए हैं। मुंबई साइबर क्राइम से आनंद को नोटिस मिला है। नोटिस में आरोप है कि उसके नाम पर दर्ज सिम कार्ड का इस्तेमाल बड़े साइबर फ्रॉड में किया गया है। इसी तरह की नोटिस अन्य चारों लड़कों को भी आए हैं।

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