फेसबुक पर रिश्तेदार बनकर 1.26 लाख की साइबर ठगी
चकराता क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फेसबुक के जरिए रिश्तेदार बनकर साइबर ठगी का शिकार हुआ। पीड़ित अनिल चौहान ने आरोप लगाया कि दोषियों ने उसे वीजा और वर्क परमिट के नाम पर कुल ₹1.26 लाख ठग लिए। पुलिस को तहरीर देकर जांच की मांग की गई है।
चकराता,संवाददाता। चकराता क्षेत्र के ग्राम हरटाड़-सन्ताड़ निवासी एक व्यक्ति ने फेसबुक पर रिश्तेदार बनकर की गई साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने स्वयं को उसके रिश्तेदार के रूप में प्रस्तुत कर विभिन्न बहानों से उससे ₹1.26 लाख की रकम ठग ली। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, 20 जुलाई 2026 को पीड़ित अनिल चौहान पुत्र रतन सिंह को फेसबुक पर राजेन्द्र नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट प्राप्त हुई। प्रोफाइल पर उसके रिश्तेदार की फोटो लगी होने के कारण उसने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद आरोपी ने व्हाट्सएप नंबर लेकर पासबुक की फोटो मंगवाई और अमेरिकी बैंक से 6.15 लाख भेजे जाने की कथित ट्रांजैक्शन स्लिप भेजी।
तहरीर में बताया कुछ देर बाद एक नंबर से कॉल कर खुद को आरबीआई मुंबई का अधिकारी बताते हुए कहा गया कि 24 घंटे बाद यह राशि खाते में आ जाएगी। इसके बाद कथित राजेन्द्र ने वीजा समाप्त होने और एजेंसी की ओर से रोके जाने की बात कहकर एक नंबर दिया और उस पर संपर्क करने का कहा। पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने पहले वीजा बनवाने के नाम पर 94,000, फिर वर्क परमिट के लिए 11,500 तथा ग्रीन कार्ड के लिए 16,000 की मांग की, जिसे उसने विभिन्न माध्यमों से भेज दिया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भुगतान भी ऑनलाइन तथा बैंक में जमा कर किए गए। जब आरोपियों ने आगे भी धनराशि की मांग की तो पीड़ित को संदेह हुआ। उसने अपने वास्तविक रिश्तेदार राजेन्द्र से संपर्क किया, जिससे पता चला कि वह सुरक्षित हैं और उन्होंने कोई धनराशि नहीं मांगी थी। इसके बाद पीड़ित को अपने साथ साइबर धोखाधड़ी होने का एहसास हुआ।--
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