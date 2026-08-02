अस्पताल में ऑनलाइन नंबर लगाने के नाम 3.29 लाख की ठगी

बस्ती, निज संवाददाता। साइबर ठगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार जालसाजों ने एक व्यक्ति से अस्पताल में चिकित्सक को दिखाने के लिए ऑनलाइन नंबर लगाने के नाम 3.29 लाख का साइबर फ्राड कर लिया। गूगल के माध्यम से सर्च किया गया नंबर किसी जालसाज का निकला और उसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के नाम पर आधार और ओटीपी मांग ली। इसके बाद जालसाज ने तीन बार में बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड से तीन लाख 29 हजार 376 रुपये ट्रांसफर कर लिया। साइबर ठगी की जानकारी होने के बाद पीड़ित ने पुलिस व साइबर सेल में घटना की शिकायत की। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात जालसाज के खिलाफ केस पंजीकृत कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है。

शिकायतकर्ता का विवरण

शहर कोतवाली क्षेत्र के बैरिहवां गांधीनगर निवासी वीरेंद्र चौधरी ने कोतवाली में इस संबंध में शिकायती-पत्र दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें गोरखपुर के तारामंडल में स्थित एक हॉस्पिटल में इलाज के सिलसिले में जाना था। यहां डॉक्टर को दिखाने के लिए गूगल पर अस्पताल का नंबर सर्च किया। इस दौरान उन्हें अस्पताल के नाम पर एक नंबर मिला। इसे अस्पताल का नंबर समझकर उन्होंने फोन किया। फोन रिसीव करने वाले ने इसी नंबर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में जानकारी दी तो उन्हें यकीन हो गया कि यह सही नंबर है। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पहले उनका आधार मांगा और फिर उनके मोबाइल पर एक ओटीपी आई। उसने ओटीपी की जानकारी ली और बोला कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसके बाद बीते 23 जुलाई को उनके पंजाब नेशनल बैंक बस्ती के खाते से 49213 रुपया और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से इसी दिन दो लाख 26 हजार 473 रुपया ट्रांसफर कर निकाल लिया गया। साथ ही उनके क्रेडिट कार्ड से 53 हजार 690 रुपये भी निकाल लिया। इस तरह जालसाजों ने धोखाधड़ी कर उनके बैंक खाते व क्रेडिट कार्ड से कुल तीन लाख 29 हजार 376 रुपये का साइबर फ्राड कर लिया गया। सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी ने बताया कि अज्ञात जालसाज के खिलाफ 66डी आईटी एक्ट व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच कोतवाली के निरीक्षक मैनेजर यादव को सौंपी गई है।