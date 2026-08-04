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बाजपुर में महिला के बैंक खाते से 15 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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बाजपुर क्षेत्र में साइबर ठगों ने जीतो बाई के बैंक खाते से 15 लाख रुपये चुरा लिए। पीड़िता ने कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

बाजपुर में महिला के बैंक खाते से 15 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी

बाजपुर, संवाददाता। बाजपुर क्षेत्र में साइबर ठगों ने महिला के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर 15 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, ग्राम गोबरा बन्नाखेड़ा निवासी जीतो बाई पत्नी सुरैण सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उनका बैंक ऑफ बड़ौदा काशीपुर शाखा में बचत खाता है। आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने ऑनलाइन धोखाधड़ी कर उनके खाते से 15 लाख रुपये निकाल लिए। घटना की जानकारी होने पर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर रकम वापस दिलाने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस बैंक खाते के लेनदेन, तकनीकी साक्ष्यों और साइबर ट्रेल के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या ओटीपी साझा करने से बचें और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं।

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