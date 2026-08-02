Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दो बैंक खाता से 3.26 लाख का साइबर फ्राड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

आजमगढ़ के असरगांव निवासी अनिल कुमार के दो बैंक खातों से साइबर ठगों ने कुल 3.26 लाख रुपये निकाल लिए। इस घटना में एक्सिस बैंक से 2.76 लाख और बैंक ऑफ महाराष्ट्रा से 50 हजार रुपये शामिल हैं। अनिल कुमार दिल्ली में रहते हैं, और वर्तमान में पुलिस अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है।

दो बैंक खाता से 3.26 लाख का साइबर फ्राड

आजमगढ़, संवाददाता। बरदह थाना क्षेत्र के असरगांव निवासी अनिल कुमार के दो बैंक खाता से फ्राड कर कुल 3.26 लाख रुपये निकाल लिया गया। पुलिस अज्ञात के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है। अनिल कुमार दिल्ली में रहते है। उनका एक्सिस बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्रा में बैंक खात है। तीन माह पूर्व साइबर ठगो ने एक्सिस बैंक खाता से छह ट्रांजेक्शन से 2.76 लाख रुपये, बैंक आफ महाराष्ट्रा से 50 हजार रुपये निकाल लिए। जानकारी होने पर पीड़ित बरदह थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News Azamgarh Latest News Azamgarh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।