दो बैंक खाता से 3.26 लाख का साइबर फ्राड
आजमगढ़ के असरगांव निवासी अनिल कुमार के दो बैंक खातों से साइबर ठगों ने कुल 3.26 लाख रुपये निकाल लिए। इस घटना में एक्सिस बैंक से 2.76 लाख और बैंक ऑफ महाराष्ट्रा से 50 हजार रुपये शामिल हैं। अनिल कुमार दिल्ली में रहते हैं, और वर्तमान में पुलिस अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है।
आजमगढ़, संवाददाता। बरदह थाना क्षेत्र के असरगांव निवासी अनिल कुमार के दो बैंक खाता से फ्राड कर कुल 3.26 लाख रुपये निकाल लिया गया। पुलिस अज्ञात के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है। अनिल कुमार दिल्ली में रहते है। उनका एक्सिस बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्रा में बैंक खात है। तीन माह पूर्व साइबर ठगो ने एक्सिस बैंक खाता से छह ट्रांजेक्शन से 2.76 लाख रुपये, बैंक आफ महाराष्ट्रा से 50 हजार रुपये निकाल लिए। जानकारी होने पर पीड़ित बरदह थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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