बैंक अधिकारी बता 2.74 लाख रुपये की ठगी

मुजफ्फरपुर, हिप्र। बैंक अधिकारी बता साइबर फ्रॉड गिरोह के शातिरों ने मिठनपुरा थाना के कन्हौली मोहल्ला के दिलीप ठाकुर से 2.74 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित ने मंगलवार को साइबर थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि पांच मार्च की रात लगभग 8.30 बजे उसके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति की कॉल की और खुद को बैंक का सर्विस अधिकारी बताया। उसने एक लिंक भेजा। फिर विश्वास में लेकर ओटीपी व यूपीआई की जानकारी भी ले ली। इसके बाद उसके पीएनबी के खाता से 2.73 लाख व एसबीआई के खाते से एक हजार रुपये की निकासी कर ली।