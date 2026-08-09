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साइबर अपराध : फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस की दबिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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देवरिया में साइबर ठगी और डिजिटल करेंसी से मनी लांड्रिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के 23 सदस्य फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम कार्यरत है। चार सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद अन्य सदस्यों के मोबाइल बंद हो गए हैं, जिससे उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है।

साइबर अपराध : फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस की दबिश

देवरिया, निज संवाददाता। साइबर ठगी व डिजिटल करेंसी के माध्यम से मनी लांड्रिंग करने वाले गिरोह के पर्दाफाश होने के बाद गिरोह के 23 सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। जिनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। हालांकि मोबाइल बंद होने के चलते गिरोह के सदस्यों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद कई और राज सामने आने की संभावना है। गौरीबाजार थाने में दर्ज एक मुकदमे की जांच कर रही गौरीबाजार पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लग गई, जब म्यूल खातों व विभिन्न ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वालों के गिरोह के बारे में जानकारी लगी।

गिरोह में शामिल पवन कुमार वर्मा, शुभम सिंह निवासीगण साकेनगर नगर देवरिया, सैफ अंसारी निवासी लाहिलपार थाना बरियारपुर, रोशन वर्मा निवासी आदर्श नगर देवरिया को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने दो अदद मोबाइल सिम कार्ड सिम बाउल, दो पाइनलैब फोन पे पीओएस मशीन, तीन आधार कार्ड एक ही नंबर के अलग-अलग नाम के, एक इंडियन बैंक का मुहर, एक पैन कार्ड, एक निर्वाचन कार्ड, दो एटीएम कार्ड, 52 हजार रुपये नकद बरामद किए गए। पूछताछ में गिरोह के सदस्यों ने गिरोह में शामिल अन्य 23 लोगों का नाम भी बताया। इसके बाद पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गिरोह के चार सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों के मोबाइल बंद हो गए हैं। जिसके चलते उनका लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि फरार आरोपियों में गिरोह का सरगना भी शामिल है। उसके हाथ लगने के बाद उस गिरोह के रैकेट में शामिल अन्य सदस्यों का भी पता चल पाएगा। सीओ रुद्रपुर सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि टीमें लगी हैं। लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी को दबिश दे रही हैं। लेकिन उनके मोबाइल बंद होने के चलते लोकेशन नहीं मिल रहा है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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