Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

साइबर फ्रॉड गैंग ने प्रयागराज व हैदराबाद के खातों में मंगवाई रकम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
Follow us on Google News
share

कुशीनगर से गायब बच्चे की मां से साइबर फ्रॉड गैंग ने 50 हजार रुपये की फिरौती मांगी थी। इस दौरान शिकार बनी मां ने चंदा मांगकर तीन बार में 12 हजार रुपये भेजे। बच्चे की बरामदगी के बावजूद साइबर ठग अभी भी फोन कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है।

साइबर फ्रॉड गैंग ने प्रयागराज व हैदराबाद के खातों में मंगवाई रकम

कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। साइबर फ्रॉड गैंग के सदस्य कुशीनगर से गायब बच्चे की मां से 50 की हजार की फिरौती मांगी थी। 12 हजार रूपये खाता में पांच बार में मंगवा लिए थे। पुलिस की टीम साइबर ठगी करने वाले टीम की तलाश में प्रयागराज से हैदराबाद व बिहार तक दबिश दे रही है।

ये भी पढ़ें:गायब बालक सूरत में ढाबे पर मिला, लाने पहुंची कुशीनगर पुलिस

साइबर फ्रॉड द्वारा फिरौती मांगने की घटना

बालक के गायब होने के बाद शुक्रवार को दूसरे दिन साइबर फ्रॉड ने फिरौती मांगी थी। पीड़ित मां ने तीन बार में फिरौती मांगने वाले को 12 हजार रूपये भेज दिये। शेष रकम जुटाने के लिए गरीब परिवार चंदा मांगने लगा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो के आधार पर साइबर फ्राड गैंग के सदस्य सक्रिय हुए थे। गैंग के सदस्यों ने लोकेशन बदलते हुए बार बार फोन किया। यह फोन प्रयागराज, हैदराबाद, बिहार, कोलकाता, तमिलनाडु तथा व्हाट्सअप कॉल पाकिस्तानी नंबर से भी किया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि पीड़ित परिवार से जो 12 हजार रूपये मंगवाये गये, वो प्रयागराज व हैदराबाद के खाते में पहुंचे हैं। पुलिस की अलग-अलग टीमें प्रयागराज, हैदराबाद व बिहार तक पहुंच जांच में जुटी है। टीम संबंधित बैंक से संपर्क करके रूपये को होल्ड कराने तथा साइबर क्राइम अपराधियों तक जुड़ने में जुटी है। अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर होने की कड़ी को जोड़ने में जुटी है। बैंकिंग ट्रेल के जरिए गिरोह के मुख्य सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

बच्चे की बरामदगी और साइबर ठगों का फोन आना

सोशल मीडिया पर बच्चे के गायब होने की जानकारी पर साइबर फ्राड गैंग के सदस्य सक्रिय हो गए थे। टीम के सदस्यों ने लगातार विभिन्न नंबरों से फोन कर प्रयागराज व हैदराबाद के खातों में रकम को मंगवाए। मना करने के बावजूद परिजनों ने रूपये भेजे। बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया है। इसके बावजूद साइबर ठगों का अभी भी फोन आ रहा है।

-राकेश प्रताप सिंह, सीओ सदर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

साइबर फ्रॉड गैंग ने फिरौती के लिए कितनी राशि मांगी थी?
साइबर फ्रॉड गैंग ने 50 हजार रुपये की फिरौती मांगी थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kushinagar News Kushinagar Latest News Crime News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।