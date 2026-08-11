साइबर फ्रॉड गैंग ने प्रयागराज व हैदराबाद के खातों में मंगवाई रकम
कुशीनगर से गायब बच्चे की मां से साइबर फ्रॉड गैंग ने 50 हजार रुपये की फिरौती मांगी थी। इस दौरान शिकार बनी मां ने चंदा मांगकर तीन बार में 12 हजार रुपये भेजे। बच्चे की बरामदगी के बावजूद साइबर ठग अभी भी फोन कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है।
कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। साइबर फ्रॉड गैंग के सदस्य कुशीनगर से गायब बच्चे की मां से 50 की हजार की फिरौती मांगी थी। 12 हजार रूपये खाता में पांच बार में मंगवा लिए थे। पुलिस की टीम साइबर ठगी करने वाले टीम की तलाश में प्रयागराज से हैदराबाद व बिहार तक दबिश दे रही है।
साइबर फ्रॉड द्वारा फिरौती मांगने की घटना
बालक के गायब होने के बाद शुक्रवार को दूसरे दिन साइबर फ्रॉड ने फिरौती मांगी थी। पीड़ित मां ने तीन बार में फिरौती मांगने वाले को 12 हजार रूपये भेज दिये। शेष रकम जुटाने के लिए गरीब परिवार चंदा मांगने लगा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो के आधार पर साइबर फ्राड गैंग के सदस्य सक्रिय हुए थे। गैंग के सदस्यों ने लोकेशन बदलते हुए बार बार फोन किया। यह फोन प्रयागराज, हैदराबाद, बिहार, कोलकाता, तमिलनाडु तथा व्हाट्सअप कॉल पाकिस्तानी नंबर से भी किया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि पीड़ित परिवार से जो 12 हजार रूपये मंगवाये गये, वो प्रयागराज व हैदराबाद के खाते में पहुंचे हैं। पुलिस की अलग-अलग टीमें प्रयागराज, हैदराबाद व बिहार तक पहुंच जांच में जुटी है। टीम संबंधित बैंक से संपर्क करके रूपये को होल्ड कराने तथा साइबर क्राइम अपराधियों तक जुड़ने में जुटी है। अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर होने की कड़ी को जोड़ने में जुटी है। बैंकिंग ट्रेल के जरिए गिरोह के मुख्य सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
बच्चे की बरामदगी और साइबर ठगों का फोन आना
सोशल मीडिया पर बच्चे के गायब होने की जानकारी पर साइबर फ्राड गैंग के सदस्य सक्रिय हो गए थे। टीम के सदस्यों ने लगातार विभिन्न नंबरों से फोन कर प्रयागराज व हैदराबाद के खातों में रकम को मंगवाए। मना करने के बावजूद परिजनों ने रूपये भेजे। बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया है। इसके बावजूद साइबर ठगों का अभी भी फोन आ रहा है।
-राकेश प्रताप सिंह, सीओ सदर
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