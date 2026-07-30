साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले सात आरोपी गिरफ्तार

नोएडा, गौरव भारद्वाज। साइबर अपराधियों तक ठगी के रुपये पहुंचाने के लिए म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह की युवती समेत सात आरोपियों को फेज-3 थाने की पुलिस ने बुधवार शाम गिरफ्तार कर लिया। ये फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर उन्हें साइबर अपराधियों को बेचते थे। इन खातों पर देशभर में हुए करोड़ों रुपये के साइबर अपराध की 74 शिकायतें दर्ज हैं। सेंट्रल नोएडा जोन के एडीसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी फर्जी कंपनी के नाम पर अलग-अलग बैंक खाते खुलवाते थे। इसके बाद खातों से जुड़े मोबाइल नंबरों में एक विशेष एपीके फाइल इंस्टॉल कराई जाती थी। ऐप एक्टिव होते ही बैंक से आने वाले सभी एसएमएस और ओटीपी सीधे गिरोह के सरगना राधे तक पहुंच जाते थे। इन्हीं ओटीपी का इस्तेमाल कर साइबर अपराधी खातों में आए ठगी के रुपये निकाल लेते थे। बाद में रकम का एक हिस्सा कमीशन के रूप में गिरोह के सदस्यों को दिया जाता था, जबकि बाकी रकम दूसरे खातों और यूएसडीटी के जरिए ट्रांसफर कर दी जाती थी। कुछ समय बाद खाते बंद कर नए खाते खोल लिए जाते थे। आरोपियों की पहचान जिला फर्रुखाबाद के केठी कोरिखेरा निवासी अजब सिंह, दिल्ली के रानीबाग निवासी प्रदीप, मध्य प्रदेश के जिला विदिशा निवासी गुलाब सिंह लोधी, जिला फर्रुखाबाद के हसन बाग गांव निवासी कौशल, सचिन, जिला कन्नौज के गोरखपुर गांव निवासी जिनेंद्र सिंह और आगरा के नगला बुला गांव निवासी प्रियंका के रूप में हुई है। इनके कब्जे से सात मोबाइल फोन, एक चेक बुक, एक स्टांप, चार लेटर हेड बरामद हुए हैं。