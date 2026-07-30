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साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले सात आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा, गौरव भारद्वाज। आरोपियों से सात मोबाइल फोन, एक चेकबुक, एक स्टांप और चार लेटर हैड बरामद -

साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले सात आरोपी गिरफ्तार

नोएडा, गौरव भारद्वाज। साइबर अपराधियों तक ठगी के रुपये पहुंचाने के लिए म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह की युवती समेत सात आरोपियों को फेज-3 थाने की पुलिस ने बुधवार शाम गिरफ्तार कर लिया। ये फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर उन्हें साइबर अपराधियों को बेचते थे। इन खातों पर देशभर में हुए करोड़ों रुपये के साइबर अपराध की 74 शिकायतें दर्ज हैं। सेंट्रल नोएडा जोन के एडीसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी फर्जी कंपनी के नाम पर अलग-अलग बैंक खाते खुलवाते थे। इसके बाद खातों से जुड़े मोबाइल नंबरों में एक विशेष एपीके फाइल इंस्टॉल कराई जाती थी। ऐप एक्टिव होते ही बैंक से आने वाले सभी एसएमएस और ओटीपी सीधे गिरोह के सरगना राधे तक पहुंच जाते थे। इन्हीं ओटीपी का इस्तेमाल कर साइबर अपराधी खातों में आए ठगी के रुपये निकाल लेते थे। बाद में रकम का एक हिस्सा कमीशन के रूप में गिरोह के सदस्यों को दिया जाता था, जबकि बाकी रकम दूसरे खातों और यूएसडीटी के जरिए ट्रांसफर कर दी जाती थी। कुछ समय बाद खाते बंद कर नए खाते खोल लिए जाते थे। आरोपियों की पहचान जिला फर्रुखाबाद के केठी कोरिखेरा निवासी अजब सिंह, दिल्ली के रानीबाग निवासी प्रदीप, मध्य प्रदेश के जिला विदिशा निवासी गुलाब सिंह लोधी, जिला फर्रुखाबाद के हसन बाग गांव निवासी कौशल, सचिन, जिला कन्नौज के गोरखपुर गांव निवासी जिनेंद्र सिंह और आगरा के नगला बुला गांव निवासी प्रियंका के रूप में हुई है। इनके कब्जे से सात मोबाइल फोन, एक चेक बुक, एक स्टांप, चार लेटर हेड बरामद हुए हैं。

आरोपी युवती बीए पास

पुलिस को पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 42 वर्षीय अजब सिंह ने डीफार्मा का कोर्स किया है। 42 वर्षीय प्रदीप 10वीं पास है। 42 वर्षीय गुलाब सिंह लोधी छठी कक्षा तक पढ़ा है। 21 वर्षीय कौशल और 20 वर्षीय सचिन 12वीं पास हैं। 24 वर्षीय जिनेंद्र सिंह बीएससी और प्रियंका बीए पास है।

होटल में रहकर चला रहे थे नेटवर्क

पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग होटल में कमरे लेकर यह पूरा नेटवर्क संचालित कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी ने स्वीकार किया कि वे पिछले दो से छह महीने से नोएडा में रहकर म्यूल अकाउंट तैयार करने और साइबर अपराधियों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। कुछ आरोपी पहले भी यही काम कर चुके थे।

डिजिटल अरेस्ट और ट्रेडिंग फ्रॉड से आती थी रकम

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह डिजिटल अरेस्ट, फर्जी ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर स्कैम से ठगे गए रुपये इन खातों में मंगवाता था। इसके बाद इन खातों को दूसरे साइबर अपराधियों को भी उपलब्ध कराया जाता था। बदले में गिरोह को मोटा कमीशन मिलता था।

क्या होता है म्यूल अकाउंट?

म्यूल अकाउंट ऐसा बैंक खाता होता है, जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी ठगी की रकम को छिपाने और एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए करते हैं। रकम पहले इन खातों में आती है, फिर कई खातों और डिजिटल माध्यमों से आगे ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे असली अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

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सामान्य प्रश्न

गिरोह के कितने सदस्य गिरफ्तार हुए हैं?
गिरोह के सात सदस्य गिरफ्तार हुए हैं।
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