निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर बुजुर्ग से सवा आठ लाख रुपये ठगे

नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । साइबर अपराधियों ने शेयर बाजार में निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर

नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। साइबर अपराधियों ने शेयर बाजार में निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर बुजुर्ग से 8.23 लाख रुपये ठगे लिए। आरोपियों ने व्हाट्सऐप के माध्यम से संपर्क कर उनको फंसाया। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-45 निवासी 65 वर्षीय असीम चौधरी ने पुलिस को शिकायत दी कि कुछ अज्ञात लोगों ने 11 से 19 जुलाई 2025 के बीच उनसे व्हाट्सऐप के जरिये संपर्क किया। उन्होंने शेयर बाजार में निवेश कर कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का भरोसा दिलाया। उनकी बातों में आकर असीम ने अलग-अलग यूपीआई ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 8.23 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में भेज दिए। कुछ समय बाद जब उन्होंने निवेश की रकम और लाभ वापस निकालने का प्रयास किया तो उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला। इसके बाद उन्हें ठगी का अहसास हुआ। उन्होंने तत्काल एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।

असीम की शिकायत असीम की शिकायत पर साइबर टीम ने बैंक खातों में मौजूद लगभग 6.18 लाख रुपये होल्ड करा दिए। बाद में न्यायालय के आदेश पर यह राशि पीड़ित को वापस जारी कर दी गई। हालांकि, शेष करीब 2.05 लाख रुपये की रिकवरी नहीं हो सकी। इसके बाद पीड़ित ने शेष धनराशि की बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए साइबर क्राइम थाने में औपचारिक एफआईआर दर्ज कराई। साइबर पुलिस का कहना है कि जिन बैंक खातों में रकम भेजी गई, उनके विवरण, मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। संबंधित बैंक और सेवा प्रदाताओं से भी जानकारी मांगी गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया या व्हाट्सऐप पर मिलने वाले निवेश संबंधी किसी भी प्रस्ताव पर बिना सत्यापन भरोसा न करें। निवेश से पहले कंपनी और प्लेटफॉर्म की पूरी जांच करें तथा ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन या एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

ठगी करने के तरीके यह शेयर बाजार में निवेश कर अधिक मुनाफा दिलाने के नाम पर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट साइबर फ्रॉड है। इसमें ठग व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करते हैं। फर्जी ट्रेडिंग ऐप या वेबसाइट दिखाकर शुरुआत में मुनाफा दिखाते हैं, फिर अधिक रकम निवेश कराने के बाद पैसा निकालने नहीं देते और संपर्क तोड़ देते हैं। ठगी की रकम किराये के खातों में ट्रांसफर की जाती है। म्यूल खाते उपलब्ध कराने वालों को ठगों द्वारा कमीशन दिया जाता है।

सावधानियाँ व्हाट्सऐप या टेलीग्राम पर मिले निवेश के ऑफर पर भरोसा न करें। केवल सेबी से पंजीकृत ब्रोकर या निवेश सलाहकार के माध्यम से ही निवेश करें। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर यूपीआई या बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर न करें। फर्जी ट्रेडिंग ऐप या लिंक डाउनलोड करने से बचें। अधिक और निश्चित मुनाफे के दावों से सतर्क रहें। निवेश से पहले कंपनी और प्लेटफॉर्म की पूरी जांच करें।