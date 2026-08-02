डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर दो लाख रुपये की ठगी

बलरामपुर, संवाददाता। साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर अब ठगी का ऐसा तरीका अपना लिया है, जिसमें लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी, परिवार की चिंता व भावनाओं-को हथियार बनाया जा रहा है। बलरामपुर जिले में 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर सामने आए पहले मामले ने यह साबित कर दिया है कि अपराधी अब तकनीक के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक दबाव का भी सहारा ले रहे हैं। राजस्थान के कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहे छात्र को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किए जाने का झांसा देकर उसके पिता से 2.10 लाख रुपये की ठगी कर ली गई है। मामले में थाना गौरा चौराहा पुलिस ने अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पिता की शिकायत

गौरा चौराहा क्षेत्र के ग्राम कैलाशगढ़ सोनैची निवासी रंगीलाल यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनका बेटा अखिलेश यादव कोटा में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है। 30 जुलाई की दोपहर करीब एक बजे उनके व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को इंस्पेक्टर विजय बताते हुए कहा कि उनका बेटा एक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पकड़ा गया है। कॉल करने वाले ने दावा किया कि दो अन्य आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और अखिलेश भी पुलिस हिरासत में है। यदि तुरंत रुपये नहीं भेजे गए तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। फोन पर साइबर ठग ने पूरी बातचीत इस तरह की कि रंगीलाल यादव घबरा गए। बातचीत के दौरान किसी युवक के रोने-बिलखने और पापा... मुझे बचा लो जैसी आवाज सुनाई गई, जिसे उन्होंने अपने बेटे की आवाज समझ लिया। इसके बाद ठग ने धमकी दी कि यदि उन्होंने किसी से बात की या बेटे से संपर्क करने की कोशिश की तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। बेटे की सुरक्षा की चिंता में रंगीलाल ने ठगों के बताए गए क्यूआर कोड और अलग-अलग बैंक खातों में कई किश्तों में कुल 2.10 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। रुपये मिलने के बाद भी साइबर अपराधी लगातार और पैसे की मांग करते रहे। इससे रंगीलाल को संदेह हुआ। शाम करीब आठ बजे जब उन्होंने किसी तरह बेटे से संपर्क किया तो पता चला कि वह पूरी तरह सुरक्षित है और दिनभर कोचिंग में होने के कारण उसका मोबाइल बंद था। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे सुनियोजित साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। पीड़ित ने तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद थाना गौरा चौराहा में भी अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। थानाध्यक्ष हरीश सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अब बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, क्यूआर कोड और डिजिटल लेनदेन की जानकारी जुटाकर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।