फोटोग्राफर से एक लाख की ठगी
फरीदाबाद में 70 वर्षीय फोटोग्राफर का मोबाइल 5जी नेटवर्क अपग्रेड का झांसा देते हुए साइबर ठगों ने हैक कर ₹99,999 निकाल लिए। आरोपी ने फोन पर सेटिंग बदलने के लिए कहा था। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है।
फरीदाबाद,केशव भारद्वाज। साइबर ठगों ने 5जी नेटवर्क अपग्रेड कराने का झांसा देकर 70 वर्षीय फोटोग्राफर का मोबाइल फोन हैक कर उनके बैंक खाते से 99 हजार 999 रुपये निकाल लिए। साइबर अपराध सेंट्रल थाना पुलिस ने बुधवार को पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर आरोपी साइबर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-15 निवासी पीड़ित फोटोग्राफर ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि वह फोटोग्राफी का कार्य करते हैं। पांच जुलाई को उनके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर खुद को मोबाइल नेटवर्क कंपनी का प्रतिनिधि बताया था।
उसने उनसे कहा था कि उनका मोबाइल 5जी नेटवर्क में अपग्रेड किया जाना है। आरोपी ने उन्हें फोन पर ही कुछ सेटिंग्स करने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने उसके बताए अनुसार मोबाइल की सेटिंग बदल दी। कुछ ही देर बाद उनके मोबाइल फोन की स्क्रीन काली हो गई। इसके बाद मोबाइल बंद होकर दोबारा चालू हो गया। फोन चालू होने पर उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। ठगी होने की आशंका होने पर उन्होंने तुरंत अपने सभी बैंक खातों को फ्रीज करा दिया। अगले दिन एयरटेल स्टोर से नया सिम लेने के बाद भी बीच-बीच में मोबाइल नेटवर्क गायब होता रहा। पीड़ित ने बताया कि जब 22 जुलाई को उन्होंने कामकाज के लिए अपना एक बैंक खाता चालू करवाया तो इसके दो दिन बाद साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते से 99 हजार 999 रुपये निकाल लिए। इसके बाद उन्होंने साइबर हेल्पलाइन नंबर-1930 पर शिकायत दर्जकरवाई।-------------
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