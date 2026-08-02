साइबर ठगों ने खाते उड़ाए रुपये
वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र के छोटेलाल सिंह के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 7,95,197 रुपये निकाल लिए। यह फंड 9 से 20 जुलाई के बीच कई बार निकासी के दौरान गायब हुआ। छोटेलाल को 22 जुलाई को बैंक जाकर इस धोखाधड़ी का पता चला। साइबर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
वाराणसी। शिवपुर क्षेत्र के मीरापुर बसही निवासी छोटेलाल सिंह के बैंक खाते से साइबर ठगों ने सात लाख 95 हजार 197 रुपये निकाल लिए। साइबर पुलिस ने केस दर्ज किया है। छोटेलाल सिंह का बचत खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भोजूबीर शाखा में है। उन्होंने बताया कि नौ से 20 जुलाई के बीच उनके खाते से कई बार में निकासी की गई। उन्हें 22 जुलाई को बैंक जाने पर जानकारी हुई।
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