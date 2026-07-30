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यूपीआई के जरिए खाते से रकम निकाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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बल्लभगढ़ के मिर्जापुर गांव के एक व्यक्ति के बैंक खाते से यूपीआई के जरिए 143 ट्रांजैक्शन के माध्यम से दो लाख 84 हजार रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें बताया गया है कि उन्हें इस नगदी निकासी का कोई एसएमएस नहीं मिला। पीड़ित ने एक साल पहले ऐप का उपयोग करना बंद कर दिया था।

यूपीआई के जरिए खाते से रकम निकाली

बल्लभगढ़, प्रमुख संवाददाता। मिर्जापुर गांव निवासी एक व्यक्ति के बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से 143 अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए से दो लाख 84 हजार रुपये निकाल लिए। साइबर अपराध थाना बल्लभगढ पुलिस ने बुधवार को पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका पंजाब नेशनल बैंक की बल्लभगढ़ शाखा में बचत खाता है। उनके खाते से आठ अक्तूबर 2025 से इस वर्ष 11 अप्रैल तक अज्ञात लोगों ने 143 बार यूपीआई के माध्यम से अलग-अलग बैंक खातों में दो लाख 84 हजार रुपये निकाल लिए।

अधिकांश ट्रांजैक्शन 2-2 हजार रुपये की थीं। इस नगदी निकासी का उन्हें एसएमएस भी प्राप्त नहीं हुआ था।पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 17 अप्रैल को जब वह बैंक शाखा में पासबुक अपडेट कराने पहुंचे तो उसके खाते में केवल 28 रुपये 29 पैसे शेष मिले। बैंक अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सभी रकम यूपीआई के माध्यम से विभिन्न खातों में भेजी गई है। पीड़ित ने बताया कि जिस यूपीआई ऐप से ट्रांजैक्शन हुई थी, उन्होंने करीब एक वर्ष पहले ही उसका इस्तेमाल बंद कर दिया था। फोन से मोबाइल से ऐप भी हटा दिया था। साइबर ठगी का पता चलने पर 21 अप्रैल राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई थी।

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