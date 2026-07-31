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20 महीने की विदेश में कमाई, खाते से उड़ गए 2.15 लाख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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मेंहदावल के एक युवक के बैंक खाते से साइबर ठगों ने करीब 2.15 लाख रुपये उड़ा दिए। आरोप है कि दुबई में रहते हुए बंद पड़े मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर फर्जी गूगल पे आईडी बनाई गई और पूरी रकम निकाल ली गई। पुलिस ने तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

20 महीने की विदेश में कमाई, खाते से उड़ गए 2.15 लाख

मेंहदावल, हिन्दुस्तान संवाद। विदेश में रहकर मेहनत की कमाई जमा कर रहे एक युवक के बैंक खाते से साइबर ठगों ने करीब 2.15 लाख रुपये उड़ा दिए। आरोप है कि दुबई में रहने के दौरान रिचार्ज न होने से बंद पड़े मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी तरीके से गूगल पे आईडी बनाकर बैंक खाते से पूरी रकम निकाल ली। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मेंहदावल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है。

पीड़ित की जानकारी

थाना क्षेत्र के जमोहरा गांव निवासी झीनकी पत्नी रामचंदर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पुत्र डब्लू निषाद का बैंक आफ बड़ौदा, मेंहदावल शाखा में खाता है। रोजी-रोटी के लिए डब्लू करीब 20 महीने पहले दुबई गया था। वहां उसने अपना भारतीय मोबाइल नंबर साथ रखा था, लेकिन रिचार्ज न होने के कारण वह नंबर बंद हो गया। इसी दौरान वह अपनी कमाई लगातार अपने बैंक खाते में भेजता रहा। डब्लू 27 अप्रैल 2026 को गांव लौटा और बैंक से रुपये निकालने पहुंचा। खाते की जानकारी करने पर पता चला कि खाते में जमा करीब 2.15 लाख रुपये पहले ही निकाले जा चुके हैं।

पुलिस की कार्रवाई

जांच में आशंका जताई गई कि किसी अज्ञात साइबर ठग ने बंद पड़े मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर फर्जी गूगल पे बनाकर खाते से पूरी रकम निकाल ली। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर साइबर फ्राड की जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंक और साइबर सेल की मदद से रकम ट्रांसफर होने के विवरण तथा आरोपित की पहचान करने में जुटी है।

सामान्य प्रश्न

साइबर ठगों ने कितनी रकम उड़ाई?
साइबर ठगों ने करीब 2.15 लाख रुपये उड़ाए।
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