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गैस के नाम पर झांसा देकर 1.65 लाख की साइबर ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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रुद्रपुर में गैस कंपनी के कर्मचारी बताकर साइबर ठगों ने एक व्यक्ति से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से 1.65 लाख रुपये चुरा लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद ट्रांजिट कैंप पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

गैस के नाम पर झांसा देकर 1.65 लाख की साइबर ठगी

रुद्रपुर, संवाददाता। गैस कंपनी का कर्मचारी बताकर साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को व्हाट्सएप कॉल के जरिए झांसे में लेकर उसके दो बैंक खातों से 1.65 लाख रुपये उड़ा लिए। पीड़ित की तहरीर पर ट्रांजिट कैंप पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आवास विकास निवासी धनाराम पुत्र भानाराम ने ट्रांजिट कैंप कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि 3 जून को सुबह करीब साढ़े सात बजे उनके मोबाइल पर दो अज्ञात नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने स्वयं को एक नामी गैस कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए बातचीत में उन्हें विश्वास में ले लिया।

पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने छलपूर्वक उनके दो बैंक खातों से कुल 1,65,000 रुपये निकाल लिए। पता चलने पर उन्होंने संबंधित नंबरों पर दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन बंद मिले। उन्होंने पुलिस से मामले में कानूनी कार्रवाई कर ठगी की रकम वापस दिलाने की मांग की है। ट्रांजिट कैंप कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस कॉल डिटेल, बैंक ट्रांजेक्शन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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