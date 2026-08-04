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क्रेडिट कार्ड अपडेट करने का झांसा देकर 1.27 लाख रुपये उड़ाये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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काशीपुर। क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के खाते से 1.27 लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित की शिकायत पर कुंडा कोतवाली पुलिस ने अज

क्रेडिट कार्ड अपडेट करने का झांसा देकर 1.27 लाख रुपये उड़ाये

काशीपुर। क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के खाते से 1.27 लाख रुपये उड़ा लिए। पीड़ित की शिकायत पर कुंडा कोतवाली पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरवरखेड़ा निवासी मदन लाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 31 जुलाई को उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए क्रेडिट कार्ड अपडेट करने का झांसा दिया और उनके व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा। जैसे ही उन्होंने लिंक खोला, उनके बैंक खाते से तीन बार में कुल एक लाख 27 हजार रुपये निकल गए।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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