तांत्रिक क्रिया के नाम पर साइबर ठगी का आरोप, मुकदमा दर्ज
बुढ़ाना में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने अनवर नामक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तांत्रिक क्रिया के नाम पर धोखा देकर लोगों से पैसे मंगवाने के आरोप में जांच चल रही है। यह मामला अब साइबर ठगी से जुड़े एक संगठित नेटवर्क से संबंधित हो सकता है।
बुढ़ाना। कोतवाली में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरोगा अनुपम सारस्वत की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों और बैंकिंग रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि साइबर ठगी से जुड़ी रकम यूपी ग्रामीण बैंक के एक खाते में ट्रांसफर हुई थी। जांच में यह खाता कस्बा बुढ़ाना के मोहल्ला कानून गोयान निवासी अनवर पुत्र मोहम्मद शाहिद के नाम पर पाया गया। पुलिस का आरोप है कि अनवर फोन काल, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से लोगों को तांत्रिक क्रिया के नाम पर झांसे में लेकर डर और लालच दिखाकर अपने खाते में पैसे मंगवाता था।
प्रारंभिक जांच में साइबर ठगी से जुड़े संगठित नेटवर्क से संबंध होने की भी आशंका जताई गई है। पुलिस ने आरोपी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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