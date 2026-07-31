Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बैंक ऑफ इंडिया के दो खातों से 3.68 लाख की साइबर ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

कस्बा सौरिख के निवासी शशिकांत के बैंक ऑफ इंडिया के दो खातों से साइबर अपराधियों ने 30 जुलाई को छह ट्रांजैक्शन कर 3.68 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि घटना से पहले बैंक की ऐप उनके फोन से अनइंस्टॉल हो गई थी।

बैंक ऑफ इंडिया के दो खातों से 3.68 लाख की साइबर ठगी

सौरिख, संवाददाता। कस्बा सौरिख निवासी एक व्यक्ति के बैंक ऑफ इंडिया के दो खातों से साइबर अपराधियों द्वारा छह ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 3 लाख 68 हजार तीन सौ रूपये निकाल लिए जाने का मामला सामने आया है। पीडि़त ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कन्नौज में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तिर्वा रोड निवासी शशिकांत पुत्र बृजकिशोर ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया की सौरिख शाखा में उनके बचत और पेंशन खाते संचालित हैं। 30 जुलाई को उनके दोनों खातों से छह संदिग्ध ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुल 3.68 लाख से अधिक की राशि निकाल ली गई। इतना ही नहीं, बैंक की मोबाइल ऐप में दर्ज उनकी ईमेल आईडी भी बदल दी गई।

ये भी पढ़ें:साइबर ठगी का नया स्वरूप: धोखाधड़ी के वे तरीके जिनकी जानकारी हर भारतीय के लिए आवश्यक है

पीडि़त का कहना है कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति के साथ अपना ओटीपी, यूपीआई पिन या अन्य गोपनीय जानकारी साझा नहीं की। न ही किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया और न ही किसी को मोबाइल का एक्सेस दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना से पहले बैंक की आधिकारिक मोबाइल ऐप उनके फोन से पूरी तरह अनइंस्टॉल हो चुकी थी, इसके बावजूद सर्वर स्तर से ट्रांजैक्शन होना बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पीडि़त ने राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है, जिसका एकनॉलेजमेंट नंबर 33107260187428 है। उन्होंने साइबर पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा निकाली गई पूरी राशि वापस दिलाने की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News Cyber Crime अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।