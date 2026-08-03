नौ बार में बुजुर्ग के खाते से दस लाख रुपये निकाले
नौ बार में बुजुर्ग के संयुक्त खाते से दस लाख रुपए निकाले नोएडा, वरिष्ठ
नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। साइबर अपराधियों ने सेक्टर-50 निवासी बुजुर्ग के बैंक खाते से करीब 10 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-50 निवासी 61 वर्षीय राजेश चानना ने पुलिस को शिकायत दी कि उनका पत्नी सीमा के साथ संयुक्त बैंक खाता है। उन्होंने 31 जुलाई को बैंक खाते की स्टेटमेंट देखी तो पता चला कि 23 से 31 जुलाई के बीच उनके खाते से कई संदिग्ध लेनदेन हुए। नौ बार में करीब दस लाख रुपये निकाले गए। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने इस वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज कराई।
इसके बाद साइबर क्राइम थाना में भी लिखित शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने पुलिस से संबंधित बैंक खातों को फ्रीज कराने, लाभार्थी खातों का पता लगाने और उनकी मेहनत की कमाई वापस दिलाने की मांग की। जांच अधिकारी ने बताया कि जिन खातों में रकम भेजी गई है, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। ट्रांजेक्शन की डिजिटल ट्रेल, बैंकिंग रिकॉर्ड और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही लाभार्थी खातों और साइबर गिरोह तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा।
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