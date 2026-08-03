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हैकरों की नजर आंगनबाड़ी के पोषण ट्रैकर एप पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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गुरसहायगंज, संवाददाता। साइबर क्रिमिनल आंगनबाड़ी वर्करों को गुमराह करके लाभार्थियों का पैसा निकाल रहे हैं। एक आंगनबाड़ी वर्कर उर्मिला को अनजान कॉल से धोखा दिया गया, जिससे एक लाभार्थी के खाते से पैसे निकाल लिए गए। इससे पहले भी ऐसे ठगी की शिकायतें मिल चुकी हैं।

हैकरों की नजर आंगनबाड़ी के पोषण ट्रैकर एप पर

गुरसहायगंज, संवाददाता। साइबर क्रिमिनल व हैकरों की नजर आंगनबाड़ी के पोषण ट्रैकर एप पर लगी हुई है । साइबर क्रिमिनल आंगनवाड़ी वर्करों को कॉल करके उन्हें गुमराह करके लाभार्थियों तक ठगी का जाल बिछा रहे हैं। जैसा कि ब्लाक तालग्राम की एक आंगनबाड़ी वर्कर व लाभार्थी को साइबर क्रिमिनल ने शिकार बनाया। लाभार्थी के खाते से पैसा निकाल लिया।

साइबर ठगी की जानकारी

ब्लाक तालग्राम के ग्राम चौतराहार की आंगनबाड़ी वर्कर उर्मिला के पास किसी अनजान व्यक्ति ने मोबाइल पर कॉल की। बाल विकास विभाग लखनऊ से परिचय बताते हुए पूरक पोषाहार वितरण की जानकारी मांगने के साथ ही पोषण ट्रैकर की आईडी व पिन नम्बर की जानकारी ले ली। इसके बाद काल के दौरान एक लाभार्थी को कॉन्फ्रेंस काल पर लेकर पोषाहार प्राप्त होने की लाभार्थी से पुष्टि की। इस बीच आंगनबाड़ी की कॉल काट दी, और लाभार्थी से ठग बात करता रहा। लाभार्थी को सरकारी योजना का लाभ देने का झांसा देकर उससे बैंक अकाउंट नंबर व अन्य जानकारी हासिल कर ली। कुछ ही देर बाद उसके खाते से एक हजार रुपये से ज्यादा की रकम निकासी का मैसेज आया। तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद उसने आंगनवाड़ी वर्कर को बताया। तब कहीं जाकर आंगनबाड़ी और लाभार्थी को पता चला कि किसी ठग ने कॉल करके उसके साथ फ्रॉड किया है। बताते चलें कि इससे पहले भी आंगनवाड़ी में पंजीकृत लाभार्थियों से ठगी की शिकायतें मिल चुकी हैं।

सामान्य प्रश्न

साइबर ठग ने किस आंगनबाड़ी वर्कर का शिकार किया?
साइबर ठग ने ग्राम चौतराहार की आंगनबाड़ी वर्कर उर्मिला का शिकार किया।
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