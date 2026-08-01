ठगी की शिकारी पीड़िता को वापस कराए रुपए
बहराइच में एक महिला के खाते से साइबर अपराधियों ने 28,898 रुपए की ठगी की। महिला ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित कर महिला की राशि वापस दिलाई। इस घटना ने साइबर सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं।
बहराइच। एक महिला के खाते साइबर अपराधियों ने 28 हजार से अधिक रुपए ठगी कर लिए। इसकी शिकायत महिला ने साइबर क्राइम पुलिस थाना में की। पुलिस टीम ने पीड़िता हिना अफरोज की शिकायत पर उपनिरीक्षक पुनीत सिंह एवं उपनिरीक्षक दीक्षा पटेल ने त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक एवं अन्य संबंधित संस्थाओं से समन्वय स्थापित पीड़िता की 28898 की धनराशि वापस कराकर उसके बैंक खाते में हस्तांतरित करा दिया।
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