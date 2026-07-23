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साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध करवाने में विदेशी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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गुरुग्राम पुलिस ने साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध करवाने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक विदेशी भी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों में आइवरी कोस्ट निवासी डोसीनिना एडरिस और तीन भारतीय शामिल हैं। पूछताछ में पता चला कि डोसीनिना एडरिस ने साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध करने के लिए भारत में प्रवेश किया था।

साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध करवाने में विदेशी गिरफ्तार

सिग्नेचर टावर के पास से पकड़े गए आरोपियों में एक विदेशी भी शामिल

गुरुग्राम पुलिस की कार्रवाई

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध करवाने में गुरुग्राम पुलिस ने एक विदेशी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के चारों सदस्यों को सिग्नेचर टावर के समीप से बुधवार को पकड़ा है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

आरोपियों की पहचान

गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों में से विदेशी आरोपी की पहचान आइवरी कोस्ट देश के शहर सेगुऐला निवासी डोसीनिना एडरिस के रूप में हुई। फिलहाल ये दिल्ली में रहता है। इसके अलावा तीन आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के बदायूं के गांव सिकोरा निवासी राजकुमार, प्रतापगढ़ के गांव मोटीन निवासी सत्यम, बिहार के गोपालगंज के गांव मांझागढ़ निवासी सुभाष कुमार के रूप में हुई।

आपसी संपर्क और लेन-देन

पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी डोसीनिना एडरिस की एक अन्य व्यक्ति के माध्यम से सुभाष से मुलाकात हुई थी। डोसीनिना एडरिस ने सुभाष को साइबर अपराधियों के लिए बैंक खाते उपलब्ध करवाने के लिए कहा था। आरोपी सुभाष ने सत्यम और राजकुमार के कई बैंक में खाते खुलवाकर डोसीनिना एडरिस को दिए थे। इसकी एवज में आरोपियों को प्रति बैंक खाते के 10 हजार रुपये मिले थे।

अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव

आरोपी विदेशी युवक साइबर अपराधियों को यह बैंक खाते उपलब्ध करवाता था। इसकी एवज में उसे 40 हजार रुपये प्रति बैंक खाता मिलता था। वह भारत में साल 2019 में आया था। वह अपने एक साथी के साथ साल 2024 तक ऑनलाइन शॉपिंग का व्यावसाय करता था। इसके साथी के देश वापस लौटाने के बाद यह साइबर अपराधियों के साथ मिल गया। आरोपियों के कब्जे से पांच मोबाइल बरामद हुए हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

गुरुग्राम पुलिस ने कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है?
गुरुग्राम पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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