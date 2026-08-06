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श्रावणी मेला में काम करने आए युवक की मोबाइल गुम, खाते से उड़ गए 9 हजार

By Hindustan | Bureau
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देवघर, प्रतिनिधिराजकीय श्रावणी मेला के दौरान काम करने देवघर आए बिहार के जमुई निवासी एक युवक का मोबाइल गुम होने के बाद बैंक खाते से₹9 हजार की अवैध नि

श्रावणी मेला में काम करने आए युवक की मोबाइल गुम, खाते से उड़ गए 9 हजार

देवघर, प्रतिनिधि राजकीय श्रावणी मेला के दौरान काम करने देवघर आए बिहार के जमुई निवासी एक युवक का मोबाइल गुम होने के बाद बैंक खाते से₹9 हजार की अवैध निकासी कर ली गयी। पीड़ित ने साइबर थाना में आवेदन देकर अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, बिहार के जमुई निवासी प्रदुम कुमार श्रावणी मेला में काम करने के सिलसिले में देवघर आया था। अपने आवेदन में बताया है कि दो दिन पहले नगर थाना क्षेत्र में मोबाइल कहीं गुम हो गया था। मोबाइल खोने के तुरंत बाद नया सिम कार्ड ले लिया, इसलिए लगा कि कोई नुकसान नहीं होगा।

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इस कारण तत्काल मोबाइल गुम होने की शिकायत थाना में दर्ज नहीं करायी थी। दो दिन बाद जब बैंक खाते की जानकारी ली तो पता चला कि खाते से 9 हजार रुपयों की निकासी हो चुकी है। उसके बाद साइबर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने मामले की जांच कर राशि वापस दिलाने तथा दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

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