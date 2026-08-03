आनलाइन ठगी में सहयोग करने वाले पर मुकदमा दर्ज
चित्रकूट में साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराकर ऑनलाइन ठगी में सहयोग करने वाले कुलदीप मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कुलदीप पर आरोप है कि उसने अपने खाते में करीब 3.50 लाख रुपये प्राप्त किए हैं। साइबर थाने में मामला दर्ज कर जांच जारी है।
चित्रकूट। साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराकर ऑनलाइन ठगी की रकम के लेनदेन में सहयोग करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साइबर थाने में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर श्यामलाल गुप्ता ने तहरीर देकर बताया कि डीजी साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ से प्राप्त गोपनीय पत्र व एसपी के निर्देश पर आनलाइन ठगी के दो मामलों की जांच की गई। जिसमें एसबीआई राजापुर के खाता धारक कुलदीप मिश्रा निवासी पराको का नाम सामने आया। जांच में पता चला कि कुलदीप ने साइबर अपराधियों के माध्यम से अपने बैंक खाते में करीब 3.50 लाख रुपये प्राप्त किए है। उसके साइबर धोखाधड़ी से जुड़े होने की आशंका है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर साइबर थाने में कुलदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें