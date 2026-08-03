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आनलाइन ठगी में सहयोग करने वाले पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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चित्रकूट में साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराकर ऑनलाइन ठगी में सहयोग करने वाले कुलदीप मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कुलदीप पर आरोप है कि उसने अपने खाते में करीब 3.50 लाख रुपये प्राप्त किए हैं। साइबर थाने में मामला दर्ज कर जांच जारी है।

आनलाइन ठगी में सहयोग करने वाले पर मुकदमा दर्ज

चित्रकूट। साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराकर ऑनलाइन ठगी की रकम के लेनदेन में सहयोग करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साइबर थाने में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर श्यामलाल गुप्ता ने तहरीर देकर बताया कि डीजी साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ से प्राप्त गोपनीय पत्र व एसपी के निर्देश पर आनलाइन ठगी के दो मामलों की जांच की गई। जिसमें एसबीआई राजापुर के खाता धारक कुलदीप मिश्रा निवासी पराको का नाम सामने आया। जांच में पता चला कि कुलदीप ने साइबर अपराधियों के माध्यम से अपने बैंक खाते में करीब 3.50 लाख रुपये प्राप्त किए है। उसके साइबर धोखाधड़ी से जुड़े होने की आशंका है।

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जांच रिपोर्ट के आधार पर साइबर थाने में कुलदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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