लिंक खोलते ही साइबर जालसाजों ने खाते से उड़ाए 13.40 लाख
पिपराइच में एक युवक ने व्हाट्सएप पर आए अंजान लिंक पर क्लिक करके 13 लाख 40 हजार रुपये खो दिए। साइबर अपराधियों ने 14 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से पैसे निकाले। पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है।
पिपराइच, हिन्दुस्तान संवाद। व्हाट्सएप पर आए एक अंजान लिंक पर क्लिक करना युवक को भारी पड़ गया। साइबर अपराधियों ने उसके बैंक खाते से 13 लाख 40 हजार रुपये उड़ा दिए। ठगी की यह रकम एक बार में नहीं बल्कि एक सप्ताह में अलग-अलग 14 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से निकाली गई। मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने धारा 66डी आईटी एक्ट के तहत अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जंगल छत्रधारी निवासी पीड़ित शैलेंद्र मौर्य ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके व्हाट्सएप पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर से एक मैसेज आया। सामान्य सूचना समझकर उसने मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दिया। लिंक खुलने के बाद उन्हें किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं हुई, लेकिन इसी दौरान साइबर अपराधियों ने उनके बैंक खाते तक पहुंच बना ली और खाते से धनराशि निकालनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब पीड़ित ने अपने बैंक खाते की जानकारी देखी तो उनके होश उड़ गए। खाते से लगातार रकम कट चुकी थी。
जांच की प्रक्रिया
जांच करने पर पता चला कि उनके खाते से कुल 13,40,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। ठगी का पता चलते ही पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। साइबर क्राइम सेल द्वारा निकाली गई ट्रांजेक्शन डिटेल में पता चला कि 20 से 28 जुलाई 2026 के बीच कुल 14 अलग-अलग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से पीड़ित के खाते से रकम निकाली गई है। प्रत्येक ट्रांजेक्शन अलग-अलग यूटीआर नंबर के जरिए किया गया, जिससे यह पता चला कि साइबर अपराधियों ने सुनियोजित तरीके से धनराशि को अलग-अलग चरणों में स्थानांतरित किया।
आरोपियों की पहचान
जांच के दौरान पता चला है कि ठगी की पूरी रकम डीसीबी बैंक के दो खातों में ट्रांसफर की गई। इंस्पेक्टर साइबर क्राइम अवधेश तिवारी ने बताया कि साइबर सेल के सहयोग से बैंक खातों, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, मोबाइल नंबरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।
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