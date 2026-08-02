लिंक खोलते ही साइबर जालसाजों ने खाते से उड़ाए 13.40 लाख

पिपराइच, हिन्दुस्तान संवाद। व्हाट्सएप पर आए एक अंजान लिंक पर क्लिक करना युवक को भारी पड़ गया। साइबर अपराधियों ने उसके बैंक खाते से 13 लाख 40 हजार रुपये उड़ा दिए। ठगी की यह रकम एक बार में नहीं बल्कि एक सप्ताह में अलग-अलग 14 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से निकाली गई। मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने धारा 66डी आईटी एक्ट के तहत अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जंगल छत्रधारी निवासी पीड़ित शैलेंद्र मौर्य ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके व्हाट्सएप पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर से एक मैसेज आया। सामान्य सूचना समझकर उसने मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दिया। लिंक खुलने के बाद उन्हें किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं हुई, लेकिन इसी दौरान साइबर अपराधियों ने उनके बैंक खाते तक पहुंच बना ली और खाते से धनराशि निकालनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब पीड़ित ने अपने बैंक खाते की जानकारी देखी तो उनके होश उड़ गए। खाते से लगातार रकम कट चुकी थी。