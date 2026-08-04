जुलाई माह में साइबर ठगी के 42 मामलों में 129 आरोपियों को गिरफ्तार किया

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। साइबर अपराध थाना सेंट्रल की टीम ने जुलाई में 42 मामलों का खुलासा करते हुए 129 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, और अन्य राज्यों में की गई। सम्मान समारोह में डीसीपी हिमाद्री कौशिक ने पुलिस कर्मियों की सराहना की।

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। साइबर अपराध थाना सेंट्रल की टीम ने बीते माह जुलाई में 42 मामलों का खुलासा कर साइबर ठगी के आरोप में 129 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र , बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली तथा हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर गिरफ्तार किए गए। इसी उत्कृष्ट उपलब्धि के उपलक्ष्य में सोमवार को थाना साइबर अपराध सेंट्रल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डीसीपी मुख्यालय हिमाद्री कौशिक ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया।

सम्मान समारोह सम्मान समारोह में डीसीपी मुख्यालय हिमाद्री कौशिक ने कहा कि साइबर अपराध आज सीमाओं से परे फैल चुका है। साइबर ठग इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों तथा विदेश में बैठकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे अपराधियों तक पहुंचना आसान नहीं होता। पुलिस की टीमों को कई-कई दिनों तक दूसरे राज्यों में रहकर तकनीकी साक्ष्यों, डिजिटल विश्लेषण, बैंकिंग ट्रेल, मोबाइल लोकेशन तथा स्थानीय सूत्रों की सहायता से लगातार कार्रवाई करनी पड़ती है। यह कार्य चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ जोखिम भरा भी होता है।

गिरफ्तारी की सफलता उन्होंने कहा कि थाना साइबर अपराध सेंट्रल की टीमों ने जुलाई माह में जिस समर्पण, मेहनत और पेशेवर दक्षता के साथ 129 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इससे साइबर अपराधियों के नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

सम्मानित पुलिसकर्मी सम्मानित कर्मचारियों में थाना साइबर अपराध सेंट्रल के प्रभारी निरीक्षक बसंत कुमार, उप निरीक्षक विशाल, मोहित, योगिंदर, अमरजीत, नीरज, सहायक उप निरीक्षक नरेश, प्रधान सिपाही मनोज एवं सिपाही शाहरुख, लक्ष्मण, विकास, हिम्मत व दिनेश, सहित 12 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे, जिन्होंने विभिन्न साइबर मामलों के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।