100 रुपये में साइबर अपराध की काली दुनिया में एंट्री

उत्तराखंड के युवा साइबर अपराधियों के आसान निशाने पर आ गए हैं। केवल 100 रुपये के लालच में युवा अनजाने में साइबर अपराध से जुड़े मामलों में शामिल हो रहे हैं। पिथौरागढ़, चम्पावत, और हल्द्वानी जैसे क्षेत्रों से कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं।

संतोष जोशी, हल्द्वानी। उत्तराखंड के युवा साइबर अपराधियों के आसान निशाने पर आ गए हैं। मात्र 100 रुपये या मामूली कमीशन के लालच में आकर युवा अनजाने में साइबर अपराध की काली दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं। पिथौरागढ़, चम्पावत, हल्द्वानी और उधम सिंह नगर जैसे जिलों से ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। जहां युवाओं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफार्म और खातों का ठग इस्तेमाल कर रहे हैं। कुमाऊं के साइबर विशेषज्ञ एसआई बिहारी लाल कुशवाहा ने बताया कि जांच में सामने आया है, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड के साइबर ठग युवाओं से संपर्क साध रहे हैं। गिरोह के सदस्य इन युवाओं को फर्जीवाड़े से जुड़े संदिग्ध लिंक और एपीके फाइलें अन्य लोगों को भेजने या सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करने के लिए प्रति शेयर 100 रुपये या उससे अधिक की रकम दे रहे हैं।

ऐसे हुआ खुलासा हल्द्वानी के वनभूलपुरा निवासी दो युवकों की हाल में साइबर ठगी में संलिप्तता सामने आई जब उनके घर पिछले महीने गाजियाबाद पुलिस पहुंची। जांच हुई तो पता लगा सगे भाईयों को राजस्थान के ठगों ने प्रति लिंक और एपीके फाइल शेयर का सौ रुपया दिया था। इसके बाद इनके ही खातों का उपयोग करके म्यूल फंडिंग की थी। इसके अलावा रुद्रपुर में भी तीन ऐसे मामले आए। चम्पावत और पिथौरागढ़ में दो मामले आए हैं। सातों की उम्र 25 से 30 साल है।

इसीलिए मिलते हैं लिंक, एपीके शेयर करने के पैसे साइबर विशेषज्ञ के मुताबिक साइबर अपराधी सीधे अपने नंबरों या आईपी एड्रेस से संदिग्ध लिंक और मालवेयर वाली एपीके फाइलें शेयर नहीं करना चाहते, ताकि वे सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी और ट्रैकिंग से बचे रहें। जब कोई स्थानीय युवा अपने संपर्क सूत्रों या व्हाट्सएप ग्रुपों में ये लिंक भेजता है, तो आम लोग उस पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है या एपीके फाइल इंस्टॉल करता है, ठगों को उसके फोन का पूरा एक्सेस मिल जाता है और बैंक खाता खाली कर दिया जाता है।

240 से ज्यादा म्यूल खाते रडार पर आए जांच में सामने आया है कि युवाओं के बैंक खातों का इस्तेमाल 'म्यूल अकाउंट' के रूप में किया जा रहा है। कर रहे हैं। जांच में अब तक ऐसे 240 म्यूल खाते सामने आ चुके हैं, जिनमें ठगी का पैसा ट्रांसफर किया गया था। पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क के पीछे शामिल 172 बड़े साइबर अपराधियों को चिन्हित किया है।

साइबर अपराध चुनौती बन चुका है। इसे कंट्रोल करने के लिए जागरूकता जरूरी है। अपराधी एक से एक आकर्षक झांसे और पैंतरे अपना रहे हैं। सावधान रहें और सुरक्षित रहें।

निवेदिता कुकरेती, आईजी कुमाऊं।