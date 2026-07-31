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खातों में 10 लाख रुपये होल्ड, चार लाख वापस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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दोआबा क्षेत्र में साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस ने इन मामलों में तेजी से कार्रवाई की है। जुलाई में, साइबर थाना पुलिस ने 10 लाख 29 हजार 671 रुपये होल्ड करवाए और 11 मामलों में 4 लाख 798 रुपये वापस किए। पुलिस ने नागरिकों से शिकायत करने की अपील की है।

खातों में 10 लाख रुपये होल्ड, चार लाख वापस

दोआबा क्षेत्र में साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि, पुलिस उतनी ही तेजी से इन मामलों का निस्तारण भी कर रही है। जुलाई महीने में साइबर थाना पुलिस ने ठगे गए कुल 10 लाख 29 हजार 671 रुपये विभिन्न खातों में होल्ड करवाए हैं। वहीं, 11 प्रकरणों में पीड़ितों के खातों में चार लाख 798 रुपये वापस भी करवाए गए हैं। एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने इस सफलता पर मातहतों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि साइबर ठगी के मामलों में तत्काल कार्रवाई से पीड़ितों को राहत मिल रही है। पुलिस कप्तान ने आम नागरिकों से अपील की है कि साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत 1930 नंबर या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

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समय रहते शिकायत करने से पैसा होल्ड कराना और वापस दिलाना आसान हो जाता है। पुलिस आंकड़ों के अनुसार, जिले में फर्जी कॉल, ऑनलाइन धोखाधड़ी और बैंक खातों से पैसे निकालने आदि की घटनाएं बढ़ी हैं। साइबर थाना टीम इन मामलों में फौरन बैंकों से समन्वय कर खातों को फ्रीज करवा रही है। एसपी ने कहा कि जागरूकता व त्वरित शिकायत से ही साइबर अपराधियों पर अंकुश लग सकता है। पुलिस आगे भी ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई जारी रखेगी।

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