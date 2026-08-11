Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डीएम के फर्जी आईडी के मामले में पुलिस की जांच तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

देवरिया में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। डीएम मधुसूदन हुल्गी के नाम से फर्जी आईडी बनाकर ठगी की जा रही है। साइबर ठग रुपये मांग रहे हैं और खातों की खरीदारी कर डिजिटल करेंसी में बदल रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।

डीएम के फर्जी आईडी के मामले में पुलिस की जांच तेज

देवरिया, निज संवाददाता। साइबर अपराध हाल के दिनों में तेजी से जिले में बढ़ा है। डीएम मधुसूदन हुल्गी के नाम से फर्जी आईडी बनाकर रुपये से मांगने के मामले में साइबर टीम की जांच तेज हो गई है। मेटा से संबंधित आईडी को ब्लाक कराने के साथ ही ईएमआई व आईपी एड्रेस की मांग साइबर थाने की टीम ने की है। जल्द ही दोनों के मिलने के बाद साइबर अपराधी तक टीम पहुंच जाएगी।जिले में हाल के दिनों में साइबर अपराध तेजी से बढ़े हैं। साइबर ठगों से जुड़े कर दर्जनों युवक जिले में साइबर ठगी का रुपये मंगा रहे हैं और उसे ब्लैक से सफेद करने के लिए लोगों का खाता की खरीदारी कर रहे हैं और फिर उस रुपये को डिजिटल करेंसी में बदल दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Deoria News: जिले में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध, डीएम को भी बनाया निशाना

इसके बाद उसे रुपये में से अपना कमीशन काटने के बाद संबंधित साइबर सरगना को भेज दे रहे हैं। हाल के दिनों में जिले की साइबर थाने की टीम व पुलिस टीम ने कई गिरोह का पर्दाफाश किया है। इन गिरोहों में शामिल अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। इस बीच साइबर ठगों ने तेज तर्रार आईएएस अधिकारी मधुसूदन हुल्गी के नाम से फेक आईडी बनाकर मैसेंजर से लोगों से रुपये की मांग की। शिकायत मिलने के बाद साइबर थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मेटा को मेल भेज आईडी को ब्लाक करा दिया गया है, जबकि आईडी बनाने वाले की तलाश को आईपी एड्रेस व ईएमआई नंबर भी मांगा गया है, ताकि आसानी तक साइबर जालसाज तक पुलिस पहुंच जाए। प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना अनिल कुमार ने बताया कि टीमें लगी हैं। डाटा उपलब्ध होते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Deoria Latest News Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।