आदित्यपुर : साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से बचे 40 युवक, नौ से पूछताछ
- आदित्यपुर में होटल में ठहरे नौ युवकों से गहन पूछताछ सोशल मीडिया के माध्यम से अपराधियों के जाल मेंसोशल मीडिया के माध्यम से अपराधियों के जाल मेंसोशल म
सोशल मीडिया के जरिए मोटी रकम कमाने का लालच देकर युवाओं को साइबर अपराध की दुनिया में धकेलने की साजिश को सरायकेला-खरसावां पुलिस ने नाकाम कर दिया। मंगलवार को पुलिस की सतर्कता से झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल केकरीब 40 युवा साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसने से बच गए। इनमें से नौ युवक आदित्यपुर के एक प्रतिष्ठित होटल में ठहरे थे। मंगलवार की रात पुलिस ने सभी नौ युवकों को थाना लाकर गहन पूछताछ की और उनके परिजनों से संपर्क कर उन्हें घर भेज दिया। वहीं, अन्य होटल और लॉज में ठहरे युवकों को भी पुलिस ने सतर्क करते हुए तत्काल लौटने का निर्देश दिया। पुलिस के अनुसार, युवाओं को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर लाखों रुपये कमाने का झांसा दिया गया था। उन्हें बताया गया था कि उनके बैंक खाते में करोड़ों रुपये तक की रकम आएगी। खाते में आने वाली कुल राशि का छह से दस प्रतिशत हिस्सा उन्हें कमीशन के रूप में दिया जाएगा। मोटी रकम कमाने के लालच में कई युवा साइबर अपराधियों के इस जाल में फंस गए。
30 जुलाई से होटल में कराई गई थी बुकिंग
आदित्यपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि युवाओं को अलग-अलग टीम में बांटकर विभिन्न होटलों में ठहराने की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए जाने-माने एप के माध्यम से 30 जुलाई से ही होटल के कमरों की बुकिंग कराई गई थी। युवाओं के रहने और खाने का खर्च भी कथित तौर पर इसी नेटवर्क की ओर से वहन किया जा रहा था। सभी युवक इस इंतजार में थे कि उनके बैंक खातों में हजारों-लाखों रुपये आने शुरू होंगे और इसके बदले उन्हें मोटा कमीशन मिलेगा। हालांकि, तीन दिन गुजरने के बाद भी उनके खातों में कोई रकम नहीं आई। इसी बीच पुलिस को पूरे मामले की भनक लग गई और पूछताछ के बाद युवाओं को समझ में आया कि उन्हें साइबर अपराध के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही थी।
अच्छे घरों के पढ़े-लिखे युवा भी जाल में फंसे
आदित्यपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बताया कि साइबर अपराधियों के झांसे में आने वाले कई युवा अच्छे घराने से हैं और पढ़े-लिखे भी हैं। इनमें मोतिहारी, भभुआ, कोलकाता, जमशेदपुर के बागबेड़ा समेत विभिन्न क्षेत्रों के युवक शामिल थे। पूछताछ में यह भी सामने आया कि कुछ युवक कर्ज के बोझ में दबे हुए थे। जल्द और अधिक पैसा कमाने की चाहत में वे सोशल मीडिया पर मिले इस प्रस्ताव के झांसे में आ गए। थाना प्रभारी ने बताया कि युवाओं को यह पता नहीं था कि उनके बैंक खातों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाना था। साइबर अपराधी उनके खातों में अवैध तरीके से प्राप्त रकम मंगाकर उन्हें कमीशन देने की तैयारी में थे। बाद में यही रकम साइबर अपराध की जांच में इन युवाओं के लिए बड़ी कानूनी परेशानी खड़ी कर सकती थी। पूछताछ के दौरान युवाओं ने पुलिस से अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करने का अनुरोध किया। पुलिस ने उनकी स्थिति को देखते हुए उनकी पहचान गोपनीय रखी है। थाना प्रभारी ने बताया कि युवाओं को बैंक खाते उपलब्ध कराने के नाम पर कमीशन देने का लालच देकर साइबर अपराध में इस्तेमाल करने का मामला नया नहीं है। कोलकाता में भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है। साइबर अपराधी देश के अलग-अलग शहरों में सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को निशाना बनाकर अपने नेटवर्क में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
कई शहरों से आदित्यपुर में आ गए युवा
युवाओं को बताया गया था कि उनके बैंक खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर की जाएगी। उन्हें सिर्फ अपने बैंक खाते का नंबर और आवश्यक बैंकिंग जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके बदले खाते में आने वाली रकम का छह से दस प्रतिशत हिस्सा उन्हें मिलना था। युवाओं को यह प्रस्ताव इतना आकर्षक लगा कि कई लोग अपने शहर से निकलकर आदित्यपुर पहुंच गये और होटल में ठहर गए।
पुलिस ने युवाओं को किया सतर्क
आदित्यपुर पुलिस ने होटल और लॉज में ठहरे अन्य युवाओं को भी सतर्क किया और उन्हें तत्काल घर लौटने का निर्देश दिया। पुलिस का मानना है कि साइबर अपराधियों का नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए बेरोजगार, आर्थिक संकट से जूझ रहे और जल्द पैसा कमाने की चाहत रखने वाले युवाओं को निशाना बना रहा है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर यह पता लगाने में जुटी है कि युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से किसने जोड़ा और इस नेटवर्क के पीछे कौन लोग सक्रिय हैं।
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