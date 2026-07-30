अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर 5.26 लाख की ठगी, केस

रांची। प्रमुख संवाददाता रांची के नामकुम बरगांवा के रहने वाली चैतन्य राज शर्मा से साइबर अपराधियों ने अश्लील फोटो भेज कर उनसे 5.26 लाख रुपए की ठगी कर ली। इस संबंध में चैतन्य राज शर्मा ने साइबर क्राइम थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। चैतन्य ने पुलिस को बताया कि 21 मई को एक विदेशी मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर उनका चेहरा जोड़कर बनाया गया अश्लील वीडियो भेजा गया। इसके बाद आरोपियों ने वीडियो वायरल करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देकर 15 लाख रुपये की मांग की। पीड़ित का आरोप है कि डर के कारण उसने पिता के बैंक खातों से टेलीग्राम पर भेजे गए क्यूआर कोड के माध्यम से किश्तों में कुल 5 लाख 26 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए।