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नवविवाहिता की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट, दो संदिग्धों से पूछताछ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर,प्रतिनिधिएक नवविवाहिता की फोटो और वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की शिकायत के बाद साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। मामल

नवविवाहिता की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट, दो संदिग्धों से पूछताछ

देवघर,प्रतिनिधि एक नवविवाहिता की फोटो और वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की शिकायत के बाद साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। मामले में दो संदिग्ध युवकों को पूछताछ के लिए थाना बुलाया है। फिलहाल पुलिस दोनों से गहन पूछताछ कर रही है और डिजिटल साक्ष्यों की जांच में जुटी है। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी कुछ दिन पहले ही हुई है। शादी के बाद से उसकी विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एकत्रित कर एडिट कर सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। इससे उसकी निजी छवि प्रभावित हुई है और उसे मानसिक तनाव के साथ घरेलू परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है।

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पीड़िता ने बताया कि शुरुआत में लगा कि किसी परिचित ने यह हरकत की होगी। उसने अपने रिश्तेदारों और परिचितों से जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन सभी ने ऐसी किसी भी पोस्ट से अनभिज्ञता जताई। उसके बाद मामला गंभीर होने पर साइबर थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस ने प्राथमिक जांच शुरू की। जांच के क्रम में पुलिस ने नवविवाहिता को भी थाना बुलाकर पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ कर घटनाओं का क्रम और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के बारे में जानकारी जुटाई। तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने दो संदिग्ध युवकों को पूछताछ के लिए थाना बुलाया है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई सामग्री किस मोबाइल, किस अकाउंट और किस आईपी एड्रेस से अपलोड की गई। जब्त मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों की भी जांच की जा रही है।

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