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क्लोनिंग से आधार बनाने वाले गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में साइबर क्राइम पुलिस ने एक गिरोह के सदस्य संजूले गुप्ता को गिरफ्तार किया, जो क्लोनिंग तकनीक से अनधिकृत तरीके से आधार कार्ड बनाने में शामिल था। आरोपी के पास से दो एंड्रॉयड मोबाइल भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने पहले भी दो अन्य सदस्यों को पकड़ा था।

क्लोनिंग से आधार बनाने वाले गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार

प्रयागराज। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने यूआईडीएआई आधार प्रणाली की सुरक्षा को क्लोनिंग तकनीक से बाइपास कर अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने वाले गिरोह के एक और सदस्य संजूले गुप्ता निवासी जालिमगंज बसहीपुर कुंडा, प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से दो एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुए हैं। गिरोह के दो सदस्य शनिवार को भी पकड़े गए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी अन्य आधार ऑपरेटरों की यूआईडीएआई यूजर आईडी और पिन का क्लोनिंग बायपास तकनीक से इस्तेमाल कर आधार सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश कर एनीडेस्क और रिमोट एक्सेस के जरिए आधार ऑपरेटरों के कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन कर आईडी एक्टिवेट कराता था।

इसके बाद नियमों के खिलाफ नए आधार कार्ड बनाने और संशोधन का काम होता था। इसके लिए प्रति ऑपरेटर आईडी एक्टिवेट करने के नाम पर पांच हजार रुपये और प्रत्येक आधार बनाने या अपडेट करने पर 250 रुपये लिए जाते थे। कार्रवाई करने वाली टीम में निरीक्षक रोहित तिवारी, उपनिरीक्षक राहुल कुमार, आरक्षी रूप सिंह और सुधांशु शेखर राय शामिल रहे।

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