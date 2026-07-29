विदेशी ठगों को म्यूल खाते बेचने वाले पांच गिरफ्तार

वाराणसी में साइबर क्राइम पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये ठग विदेशों में साइबर अपराधियों को बैंक खाते बेचकर करोड़ों रुपये कमाते थे। इनके पास से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सामान और धनराशि बरामद हुई है। गिरोह के सदस्य सीधे-सादे लोगों को ठगते थे।

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। साइबर क्राइम पुलिस ने म्यूल बैंक खाता और ट्रांजेक्शन एपीके फाइल उपलब्ध कराकर ठगी कराने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन ठगों ने अपना जाल विदेशों में भी फैला रखा था। विदेशी साइबर अपराधियों को बैंक खाते बेचकर उन्होंने करोड़ों रुपये बतौर कमीशन कमाया है।

गिरोह का खुलासा बुधवार को पुलिस उपायुक्त अपराध नीतू कादयान, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध नृपेन्द्र तथा सहायक पुलिस आयुक्त विनय द्विवेदी ने उक्त ठगों के गोरखधंधे का खुलासा किया। अफसरों के मुताबिक गिरफ्तार ठगों में मिर्जापुर में रामगढ़ के आदर्श चौबे, आजमगढ़ में तोफापुर बिंदवल के आशीष यादव, मुजफ्फरनगर में कवाल के सुजल सिंह, मऊ में घोसी निवासी पीयूष सिंह और लंका क्षेत्र के गांधीनगर निवासी युवराज वर्मा शामिल हैं। इनके पास से 15 एंड्रॉयड मोबाइल, 3 आईफोन, 43 एटीएम कार्ड, 12 पासबुक, 10 चेकबुक, 11 क्यूआर कोड, 12 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 डायरी, और 12060 रुपये और दो लग्जरी वाहन बरामद हुए हैं। आदर्श और आशीष इन दिनों वरुणा इन्क्लेव कैंट, सुजल गणपति इन्क्लेव, सुंदरनगर तथा पीयूष कबीरनगर भेलूपुर में रह रहा था।

संदिग्ध खातों की जांच नीतू कादयान ने बताया कि संदिग्ध खातों की जांच के दौरान कुछ म्यूल एकाउंट की जानकारी मिली जिनमें साइबर ठगी के रुपयों का लेनदेन हो रहा था। म्यूल खातों की जांच में उक्त पांचों के नाम सामने आए। जाल बिछाकर उन्हें उनके ठिकानों से गिरफ्तार किया गया।

गिरोह की विधि उन्होंने बताया कि गिरोह के सदस्य देशभर में सक्रिय साइबर अपराधियों को म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। उन्होंने सीधे-सादे और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को धन का लालच देकर उनके नाम से विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाए थे। वे खाताधारकों के एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग का आईडी-पासवर्ड अपने पास रख लेते थे। खातों पर पूरा नियंत्रण अपराधियों का था। गिरोह के सदस्यों ने बताया कि ट्रांजेक्शन एपीके फाइल के जरिए विदेशी साइबर अपराधियों को इन खातों का रिमोट एक्सेस दिया जाता था। इसके माध्यम से साइबर ठगी के रुपये इन खातों में मंगाकर कई स्तरों पर ट्रांसफर किए जाते थे।

कमीशन की राशि 8 से 15 प्रतिशत कमीशन

आरोपियों ने बताया कि साइबर ठगी की रकम पर उन्हें 8 से 15% तक कमीशन मिलता था। अवैध धन से उन्होंने दो लग्जरी कार खरीदी थी। जालसाजी की रकम से ही दोनों कार की ईएमआई भरी जा रही थी।