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पेंशनभोगी के खाते से साइबर ठगी, 2.32 लाख रुपये उड़ाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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ग्राम अकबरपुर इटौरा के pensioner गोविंद नारायण के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 2 लाख 32 हजार रुपये निकाल लिए। उन्होंने थाना आटा में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप है कि बैंक कर्मचारियों और साइबर ठगों की मिलीभगत से तीन ट्रांजैक्शन में पैसे निकाले गए। मामले की जांच की जा रही है।

पेंशनभोगी के खाते से साइबर ठगी, 2.32 लाख रुपये उड़ाए

आटा, संवाददाता । तहसील क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर इटौरा निवासी एक पेंशनभोगी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 2 लाख 32 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने थाना आटा में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित गोविंद नारायण हाल निवासी लखनऊ, पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उनकी पेंशन पंजाब नेशनल बैंक की जालौन शाखा में आने वाले खाते में जमा होती है, जिससे उनका भरण-पोषण होता है। गोविंद नारायण ने तहरीर में आरोप लगाया कि बैंक कर्मियों और अज्ञात साइबर अपराधियों की मिलीभगत से उनके खाते से यूपीआई के माध्यम से तीन अलग-अलग ट्रांजैक्शन में रकम निकाली गई।

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28 मार्च 2026 को 86 हजार 502 रुपये, 29 मार्च को 96 हजार रुपये और 30 मार्च को 49 हजार 950 रुपये निकाल लिए गए। इस तरह कुल 2 लाख 32 हजार 462 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई। धोखाधड़ी की जानकारी होने पर पीड़ित ने 30 मार्च 2026 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद थाना आटा में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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